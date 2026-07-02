Россияне стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp, но больше — Instagram✴ и Discord

По итогам первых пяти месяцев 2026 года россияне стали меньше пользоваться иностранными мессенджерами, но некоторые заблокированные соцсети показали рост аудитории из России. Оценить реальную аудиторию площадок в России непросто, отмечают эксперты.

Статистику по российской аудитории зарубежных сервисов с января по май 2026 года собрала ГК «Родная речь», пишет «Коммерсантъ». Дневной охват Instagram✴ вырос на 19 % и составил 7,4 млн человек; Discord нарастил аудиторию на 21 % до 1,1 млн пользователей, Threads — на 88,3 % до 300,7 тыс. Вместе с тем, сократились аудитории иностранных мессенджеров и других сервисов: у Telegram — на 49,4 % до 40,25 млн человек, у WhatsApp — на 43 % до 25,6 млн, у Viber — на 23,7 % до 449 тыс., у Snapchat — на 14 % до 452,2 тыс.; у видеосервиса TikTok — на 10 % до 28 млн, у Facebook✴ — на 9 % до 114,4 тыс.

Все эти платформы официально не работают в России. Facebook✴ и Instagram✴ заблокированы с 2022, Discord — с осени 2024, Viber — с декабря 2024, WhatsApp и Telegram — с начала 2026 года. Несмотря на ограничения и сокращение аудитории, в мае рекламные бюджеты показали месячный рост на 11 %: стоимость тысяч показов подорожала на 4 %, кликабельность рекламных объявлений увеличилась на 22 %, цена за клик снизилась на 10 %.

Оценить аудиторию заблокированных площадок в России непросто, указывают опрошенные «Коммерсантом» эксперты, но разброс по динамике может объясняться сроками ввода ограничений: платформы Meta✴ заблокированы давно, а популярные мессенджеры — недавно. Популярность платформ определяется качеством контента и уникальными функциями. Telegram и после блокировки остаётся ежедневным источником новостей, контента и средством общения по работе; WhatsApp остаётся востребованным инструментом общения; а аудитория Facebook✴ в России всегда была скромной.

Рост инвестиций в рекламу в Telegram можно объяснить тем, что российская аудитория там до сих пор значительная, и коммуникация с ней остаётся наиболее эффективной. Instagram✴ с момента блокировки так и не получил востребованных альтернатив; Discord и Threads сейчас выбирают для приватной коммуникации — в итоге ценность контента пока превышает затраты на доступ к нему, делают вывод эксперты.