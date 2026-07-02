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Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13

В большинстве регионов из продажи исчезли планшетный компьютер Microsoft Surface Go 4 и ноутбук Surface Laptop Go 3. Производитель не намерен пополнять запасы этих устройств или выпускать преемников, узнал ресурс Windows Central.

Источник изображения: dell.com

Источник изображения: dell.com

Это значит, что Microsoft избавилась от бюджетной продукции в линейке. Сейчас она реализует 12- и 13-дюймовые планшеты Surface Pro, а также 13-, 13,8- и 15-дюймовые Surface Laptop; в планах значится также дорогой Surface Laptop Ultra. Microsoft, по информации ресурса, рассматривала возможность выпустить Surface Go 5 на недорогом чипе Qualcomm Snapdragon, но отказалась от этого проекта, потому что корпоративных клиентов модель на базе Arm-чипа не заинтересовала. Это важно, потому что Surface Go 4 продавался как коммерческое устройство — частные потребители компанию интересуют меньше.

Недавно Microsoft добавила к линейке дешёвые варианты 12-дюймового Surface Pro и 13-дюймового Surface Laptop с 8 Гбайт оперативной памяти, но поставила на них ценники от $849 и $949 — в 2018 году Surface Go вышел за $399, но дальше он только дорожал.

В качестве альтернативы Microsoft стала предлагать Dell XPS 13, позиционируя его как конкурента Apple MacBook Neo, но с поддержкой лицевой идентификации Windows Hello, с сенсорным экраном и клавиатурой с подсветкой. Базовая версия компьютера предлагает процессор Intel Core 5 320, 8 Гбайт памяти LPDDR5X, SSD на 512 Гбайт, 13,4-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2560 × 1600 пикселей, переменной частотой до 120 Гц, Wi-Fi 7 и корпус массой 1 кг. В США Dell XPS 13 стоит от $699 для потребителей или от $599 для студентов; а вот в других странах он значительно дороже — в Германии, например, базовую модель оценили в €1049, и это значительно дороже, чем MacBook Neo.

Таким образом, сегмент недорогих Surface компанию Microsoft больше не интересует — есть модели в недорогих конфигурациях, но они уже не могут выступать полноценной заменой Surface Go.

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Теги: microsoft, surface, surface go
microsoft, surface, surface go
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