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Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus

Компания Intel без официального уведомления повысила рекомендованные цены на некоторые модели настольных процессоров Core Ultra 200S Plus. На это обратил внимание пользователь X harukaze5719, отметивший изменение цен на некоторые версии чипов Arrow Lake Refresh с разблокированным множителем в базе данных Intel ARK.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Модель Core Ultra 7 270K Plus теперь имеет рекомендованный диапазон цен $339–349. Для модели Core Ultra 5 250K Plus рекомендованный диапазон цен составляет $219–229. Напомним, что на момент анонса рекомендованная стоимость модели Core Ultra 7 270K Plus составляла $299, а чипа Core Ultra 5 250K Plus — $199.

Динамика цен Amazon

Динамика цен на Amazon

Портал VideoCardz отмечает, что изменения рекомендованных цен пока не отразились у ретейлеров. Например, американский Amazon сейчас предлагает процессор Core Ultra 7 270K Plus ниже нового диапазона — за $309,99, а модель Core Ultra 5 250K Plus — за $219,99. Неделей ранее в рамках акции Core Ultra 7 270K Plus можно было приобрести за $265.

Слайд из анонса процессоров Core Ultra 200S Plus с изначальными рекомендованными ценами. Источник изображения: Intel

Слайд Intel из презентации процессоров Core Ultra 200S Plus с изначальными рекомендованными ценами

Отмечается, что реальная цена Core Ultra 7 270K Plus на старте продаж сразу была выше рекомендованных $299. На Amazon процессор был быстро распродан. В свою очередь, цены на Core Ultra 5 250K Plus меньше отличались от рекомендованной. Amazon продавал процессор по $219,99 с момента его выхода.

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Теги: arrow lake refresh, core ultra 200s, процессоры, intel
arrow lake refresh, core ultra 200s, процессоры, intel
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