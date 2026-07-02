Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus

Компания Intel без официального уведомления повысила рекомендованные цены на некоторые модели настольных процессоров Core Ultra 200S Plus. На это обратил внимание пользователь X harukaze5719, отметивший изменение цен на некоторые версии чипов Arrow Lake Refresh с разблокированным множителем в базе данных Intel ARK.

Модель Core Ultra 7 270K Plus теперь имеет рекомендованный диапазон цен $339–349. Для модели Core Ultra 5 250K Plus рекомендованный диапазон цен составляет $219–229. Напомним, что на момент анонса рекомендованная стоимость модели Core Ultra 7 270K Plus составляла $299, а чипа Core Ultra 5 250K Plus — $199.

Портал VideoCardz отмечает, что изменения рекомендованных цен пока не отразились у ретейлеров. Например, американский Amazon сейчас предлагает процессор Core Ultra 7 270K Plus ниже нового диапазона — за $309,99, а модель Core Ultra 5 250K Plus — за $219,99. Неделей ранее в рамках акции Core Ultra 7 270K Plus можно было приобрести за $265.

Отмечается, что реальная цена Core Ultra 7 270K Plus на старте продаж сразу была выше рекомендованных $299. На Amazon процессор был быстро распродан. В свою очередь, цены на Core Ultra 5 250K Plus меньше отличались от рекомендованной. Amazon продавал процессор по $219,99 с момента его выхода.