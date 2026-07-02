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В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store

В Москве приступил к работе новый флагманский фирменный магазин Xiaomi Store. Это крупнейший магазин сети, занимающий два этажа общей площадью 160 м2 в здании в центре столицы по адресу ул. Тверская 17, где пользователи могут ближе познакомиться с экосистемой Xiaomi.

Источник изображений: ООО «МОБИЛИДИ»

Источник изображений: ООО «МОБИЛИДИ»

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Xiaomi и партнёры компании. Символическую красную ленточку перерезал президент Xiaomi в СНГ Макс Ма (Max Ma).

Здесь представлен широкий ассортимент устройств экосистемы Xiaomi — от смартфонов и носимой электроники до решений для умного дома, включая линейки смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. В магазине можно познакомиться с новинками компании, сравнить понравившиеся устройства и получить консультацию по выбору техники. Также здесь работает авторизованный сервисный центр, специалисты которого окажут помощь в настройке устройств, а также с сервисным обслуживанием и ремонтом.

В новом магазине особое внимание уделено демонстрации экосистемы Xiaomi. Здесь можно протестировать устройства для умного дома, носимую электронику и другие продукты бренда, чтобы получить представление об их работе в едином цифровом сценарии.

В честь открытия магазина были организованы активности и розыгрыши призов. Также сервисный центр запустил специальную акцию, в рамках которой в течение первой недели работы в центре будет бесплатно установлена защитная пленка на смартфон посетителей, а также выполнен бесплатный ремонт — потребуется лишь оплатить стоимость необходимых комплектующих.

«Новый флагманский магазин объединяет полный спектр устройств экосистемы Xiaomi, сервисный центр. Такой формат позволяет покупателям не только познакомиться с новинками, но и оценить, как технологии Xiaomi работают в повседневной жизни. Мы видим устойчивый интерес к фирменной рознице и планируем продолжать развитие сети», — сообщила гендиректор ООО «МОБИЛИДИ» (RDC group) Галина Халецкая.

Сообщается, что открытие нового флагманского Xiaomi Store является очередным этапом дальнейшего развития фирменной розницы Xiaomi, представленной ООО «МОБИЛИДИ» (RDC group) в России. Новый формат объединяет расширенные демонстрационные зоны и сервисное обслуживание, обеспечивая возможность знакомства с экосистемой устройств бренда в одном пространстве.

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Теги: xiaomi, магазин, москва, россия
xiaomi, магазин, москва, россия
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