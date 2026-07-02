ИИ подрывает экологические цели: выбросы углекислого газа у Amazon подскочили на 16 % в 2025 году

Amazon сообщила об увеличении выбросов углекислого газа на 16 % в 2025 году, что во многом было обусловлено многомиллиардным строительством новых центров обработки данных. Об этом говорится в последнем отчёте компании об устойчивом развитии.

Amazon обязалась достичь нулевых выбросов углекислого газа к 2040 году, но постоянно растущие потребности центров обработки данных, связанные с искусственным интеллектом, вызвали вопросы о способности компании и других крупных технологических гигантов сократить свой углеродный след.

Amazon заявила, что в 2025 году её косвенные выбросы CO 2 от закупки электроэнергии увеличились на 34 %, «что обусловлено использованием электроэнергии в центрах обработки данных, электрификацией нашей сети доставки и электрификацией зданий», говорится в отчёте.

В своём введении к отчёту за 2025 год директор по устойчивому развитию Кара Хёрст (Kara Hurst) признала, что ИИ представляет собой проблему для выполнения «климатического обязательства» компании, принятого в 2019 году. «Безусловно, за прошедшие семь лет мы столкнулись с огромными изменениями. Возможно, ничто не сравнится по масштабу с искусственным интеллектом, который одновременно меняет представление о возможностях — ускоряет открытия, оптимизирует системы и открывает решения, которые раньше были недоступны, — и в то же время создаёт новые потребности в энергии, воде и инфраструктуре», — сказала Хёрст.

Члены организации «Сотрудники Amazon за климатическую справедливость» раскритиковали акцент Хёрст на ИИ как способе создания возможностей для устойчивого развития компании. Они заявляют, что на самом деле это приводит к увеличению выбросов в то время, когда мир находится в разгаре климатического кризиса. Группа также отметила, что выбросы Amazon увеличились на 58 % с момента объявления климатического обязательства. «Наши члены потеряли доверие к способности Amazon добровольно поступать правильно и выбирать ответственные решения вместо решений, ориентированных на краткосрочную прибыль», — заявила Элиза Пан (Eliza Pan), представитель группы.

В июне Брэндон Ойер (Brandon Oyer), занимающийся разработкой энергетических портфелей для Amazon Web Services, заявил, что следует сосредоточиться на показателе «углеродной интенсивности», который измеряет, сколько углерода было выброшено в расчёте на каждый доллар роста выручки. Углеродная интенсивность Amazon снизилась на 38 % с 2019 года. «Если потребление энергии растёт из-за роста бизнеса, но углеродная интенсивность снижается, это показывает, что мы движемся в правильном направлении», — сказал Ойер.

Однако экологи утверждают, что, когда речь идёт о глобальном потеплении и изменении климата, важны именно данные об общих выбросах. На фоне 16-процентного роста выбросов организация «Сотрудники Amazon за климатическую справедливость» сомневается в решимости Amazon продолжать нынешний курс развития ИИ и центров обработки данных. «Всё больше технических специалистов хотят видеть реальный разговор о том, что мы можем сделать по-другому, чтобы развивать ИИ более ответственно и устойчиво. Я думаю, что существует множество идей о том, как мы могли бы это сделать, и я хотела бы, чтобы Amazon приложила реальные усилия, чтобы сделать этот процесс гораздо более устойчивым, чем сегодня», — заявила представитель организации Сара Трейси (Sarah Tracy).