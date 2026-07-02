«Не можешь — научим, не хочешь — заставим»: Microsoft мобилизует 6000 сотрудников для помощи клиентам во внедрении ИИ

Сделанные технологическим гигантами ставки на искусственный интеллект столь высоки, что они не мытьём, так катаньем продолжают добиваться своего с поражающим воображение упорством. Корпорация Microsoft создаёт новое подразделение с 6000 рабочих мест, задачей которого станет помощь корпоративным клиентам в технической и стратегической работе по внедрению искусственного интеллекта.

Традиционно поставщики программного обеспечения оставляли подобную низкорентабельную деятельность по внедрению консалтинговым компаниям. Но в эпоху нейросетей многие обнаружили, что предприятиям необходима дополнительная помощь непосредственно от разработчиков для внедрения передовых инструментов ИИ.

По словам генерального директора коммерческого подразделения Microsoft Джадсона Альтхоффа (Judson Althoff), «тесное сотрудничество с клиентами поможет им более эффективно внедрять ИИ и повлияет на решения Microsoft в области разработки продуктов». Он уточнил, что сотрудники нового подразделения будут обладать опытом в области инженерии, корпоративного обучения и управления, а также в конкретных отраслях.

Идея создания новой организации частично возникла из-за опасений клиентов по поводу стремительного роста стоимости ИИ, сказал Альтхофф. Он полагает, что Microsoft может помочь этим компаниям улучшить способы использования ИИ, например, заменив дорогостоящие модели более дешёвыми.

Модель привлечения инженеров в организации клиентов, популяризированная Palantir Technologies, с тех пор была принята многими компаниями от Salesforce до OpenAI. Облачное подразделение Amazon также объявило об аналогичной инициативе.