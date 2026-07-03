Утечка показала смарт-очки Samsung Galaxy Glasses со всех сторон

Компания Samsung, как ожидается, представит свои первые умные очки до конца этого года. Хотя компания уже показала один из вариантов дизайна, в котором они будут доступны, портал SamMobile опубликовал короткий видеоролик, демонстрирующий устройство со всех сторон.

В опубликованном видео демонстрируется один из вариантов дизайна Galaxy Glasses (рабочее название) с закруглёнными квадратными линзами. Камера расположена в левой части оправы, а светодиодный индикатор — в правой. Кнопка питания находится в верхней части правой дужки, а регулятор громкости — на её задней стороне. На правой дужке также расположена сенсорная область, позволяющая перемещаться по интерфейсу с помощью жестов одним или двумя пальцами.

Galaxy Glasses работают под управлением One UI XR, основанной на операционной системе Android XR от Google. Устройство будет оснащено ИИ-помощником Gemini, который позволит ему понимать окружающую обстановку и отвечать на вопросы, основываясь на том, что пользователь видит перед собой. SamMobile предполагает, что на устройстве также будет установлена последняя версия Gemini Live, которую Google продемонстрировала на конференции разработчиков Google I/O 2026.

Очки оснащены микрофонами и динамиками, но не имеют встроенного дисплея. Недавние утечки также указывают на то, что ими можно будет управлять с помощью умного кольца Galaxy Ring и, вероятно, смарт-часов Galaxy Watch.