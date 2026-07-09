Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: на все деньги

Планшеты серии MatePad Pro всегда старались демонстрировать какой-то особый технологический уровень даже на фоне iPad Pro или Samsung Galaxy Tab Ultra: экран с особым покрытием, мощная начинка, тонкий корпус, поддержка крутых аксессуаров (тоже с приставками Pro, конечно же). Но как будто этого HUAWEI показалось мало — в 2026 году компания представила свой самый впечатляющий планшет MatePad Pro Max, который автоматически становится самым тонким подобным устройством на рынке.

Помимо впечатляющей тонкости и легкости, HUAWEI MatePad Pro Max характерен OLED-экраном с очень высоким разрешением (3000 × 2000 точек) и покрытием PaperMatte, аппаратной платформой как на HUAWEI Mate 80 Pro и камерой с фирменной цветопередачей True Color. Посмотрим, хватает ли этого, чтобы подвинуть более мощные решения Apple, HONOR и Samsung в сегменте ультрадорогих планшетов. Или у HUAWEI случился промах?

HUAWEI MatePad Pro Max HUAWEI MatePad Pro 13.2” (2025) Samsung Galaxy Tab S11 Ultra HONOR MagicPad 4 Дисплей 13,2 дюйма, OLED (с покрытием PaperMatte или без него), 13,2 дюйма, OLED (с покрытием PaperMatte или без него), 14,6 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 12,3 дюйма, OLED, 3000 × 2000 точек (273 ppi); 144 Гц 2880 × 1920 точек (262 ppi); 144 Гц 2960 × 1848 точек (239 ppi); 120 Гц 3000 × 1920 точек (290 ppi); 165 Гц Защитное стекло Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Процессор [По неофициальной информации] Kirin T93 Pro: девять ядер (1 × Taishan Big частотой 2,75 ГГц, 4 × Taishan Mid частотой 2,27 ГГц, 4 × Taishan Little частотой 1,72 ГГц) [По неофициальной информации] Kirin T92: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,5 ГГц + 3 × Taishan Mid, частота 2,15 ГГц + 4 × Cortex-A510, частота 1,6 ГГц) MediaTek Dimensity 9400+: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X925, частота 3,63 ГГц + 3 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц + 4 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 3,8 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота до 3,32 ГГц) Графический контроллер [По неофициальной информации] Maleoon 935 [По неофициальной информации] Maleoon 920 Immortalis-G925 Adreno 829 Оперативная память 12/16/20 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12 Гбайт Флеш-память 256/512/1024 Гбайт 256/512 Гбайт 128/256/512/1024 Гбайт 256 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Нет Нет Нет Нет Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth 6.0 5.2 5.4 6.0 NFC Нет Нет Нет Нет Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Нет Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп Сканер отпечатков пальцев Есть (на боковой клавише) Есть (на боковой клавише) Есть (на экране) Нет Основная камера 50 Мп, ƒ/1,8, фазовый автофокус, светодиодная вспышка Двойной модуль, 50 Мп, ƒ/1,8 (стандартное фокусное расстояние) + 8 Мп, ƒ/2,2 (широкий угол), фазовый автофокус с главной камерой, светодиодная вспышка Двойной модуль: 13 Мп, ƒ/2,0 (стандартное фокусное расстояние) + 8 Мп, ƒ/2,2 (широкий угол), фазовый автофокус с главной камерой, светодиодная вспышка 13 Мп, ƒ/2,0, фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 12 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус 16 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус 12 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус 9 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус Питание Несъемный аккумулятор: 39,52 Вт·ч (10400 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 38,38 Вт·ч (10100 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 44,08 Вт·ч (11600 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 38,38 Вт·ч (10100 мА·ч, 3,8 В) Размер 289,3 × 196,3 × 4,7 мм 289,1 × 196,1 × 5,5 мм 323,6 × 208,5 × 5,1 мм 273,4 × 178,8 × 4,8 мм Масса 509 граммов 580 граммов 695 граммов 450 граммов Защита корпуса Нет Нет Нет Нет Операционная система HarmonyOS 4.3 HarmonyOS 4.3 Android 16, оболочка OneUI 8.5 Android 16, оболочка MagicOS 10 Актуальная цена Н/Д От 79 999 рублей От 99 990 рублей От 99 999 рублей

Планшет есть планшет, пространство для самовыражения у дизайнеров здесь ограничено еще более, чем в случае со смартфонами. Но всегда можно сделать что-то, попадающее в различные топы «самый-самый». Как это и получилось у HUAWEI в этот раз.

На самом деле, кажется, что, как и в случае со складными смартфонами, пределы теоретической тонкости устройств в сегменте планшетов уже совсем близко, соревнование идет теперь за какие-то микроны. Если у iPad или Samsung герой сегодняшнего обзора выигрывает хотя бы полмиллиметра, тоже не слишком заметные глазу, но хотя бы солидно выглядящие в таблице характеристик, то у того же HONOR MagicPad 4 – ровно одну десятую миллиметра. И тем не менее факт есть факт — HUAWEI MatePad Pro Max на сегодняшний день, с его корпусом толщиной 4,7 мм, — самый тонкий планшет.

И один из самых легких — 499/509 граммов (в зависимости от исполнения — экран с покрытием PaperMatte добавляет лишние 10 граммов). Тут уже говорить об однозначном лидерстве сложно, все зависит от диагонали экрана. Все тот же MagicPad 4, к примеру, легче, но у него и дисплей — диагональю 12,3 дюйма, а не 13,2 дюйма, как у Pro Max.

В любом случае планшет получился необыкновенно изящный — прогресс относительно MatePad Pro 13,2’’, на смену которому он приходит, серьезный. Но самое главное, что получилось у HUAWEI, – это вписать фронтальную камеру в рамку вокруг экрана.

В MatePad Pro, напомню, из-за сверхтонких рамок пришлось делать наплыв, скрадывающий место на экране. Здесь этой неловкости, особенно досаждающей именно на планшетах, не случилось. При этом площадь, занимаемая экраном, очень велика — 91,4 %. Число почти не изменилось по сравнению с прошлогодней «прошкой».

Несмотря на то, что корпус очень легкий, он цельнометаллический (алюминиевый, что на гранях, что на спинке) — только на лицевой панели закаленное стекло. Никакого пластика или стекловолокна, премиальность в полный рост. По жесткости и качеству исполнения к корпусу никаких вопросов.

Функциональные элементы привычные: четыре решетки для динамиков (при этом самих динамиков — шесть), микрофон, специальная площадка с магнитом для стилуса. Мини-джек отсутствует.

Особых элитарных аксессуаров HUAWEI MatePad Pro Max не получил, но и те, что есть, заслуживают уважения.

Первое — это чехол-клавиатура Glide Keyboard. Здесь он не состоит из двух отдельных элементов как на прошлогодних «прошках», это единая «книжка» с металлическим шарниром. Сложно сказать, плюс это или минус, но самое главное — это отличная клавиатура, которая здесь есть, — с полноценным функциональным блоком. И крупным тачпадом, конечно. У чехла есть несколько степеней свободы — можно сделать из планшета ноутбук (на замену базовым моделям которых Pro Max, в принципе, и рассчитан), можно уложить планшет поверх клавиатуры, чтобы смотреть кино в самолете, например. С планшетом чехол соединяется по протоколу NearLink, заряжается от него же, без проводного подключения, конечно. Клавиатура сама по себе шикарная: крупные клавиши с длинным ходом, ощущения от работы с ней не хуже, чем на иных ноутбуках.

В Glide Keyboard предусмотрен паз для стилуса (причем перо прячется внутри чехла в закрытом положении). Весит этот аксессуар 439 граммов — вместе с планшетом в итоге получается меньше килограмма. Если сравнивать с 13-дюймовыми ноутбуками, выигрыш заметный.

Планшет поддерживает работу со стилусом M-Pencil Pro, про который мы рассказывали в обзоре HUAWEI MatePad 12 X. Перо распознает 16 384 уровня давления и снабжено интеллектуальной клавишей, с помощью которой можно получить доступ к помощнику Huawei Celia (в России он не работает). Также при помощи этой клавиши можно быстро запускать отдельные приложения и получать доступ к быстрому меню в том самом GoPaint. Есть возможность и отдавать команды, сжимая корпус стилуса, – к примеру, переключать форму кисти или палитру в «Блокноте» или приложении для рисования.

Несмотря на впечатляющую цену планшета, оба упомянутых аксессуара не входят в базовую комплектацию MatePad Pro Max.

HUAWEI MatePad Pro Max работает под управлением операционной системы HarmonyOS 4.3, знакомой нам по всем последним планшетам компании, за исключением самых бюджетных (HUAWEI MatePad SE 11" (2026)). Стабильность — переводить глобальные версии своих гаджетов на HarmonyOS пятого поколения производитель пока не спешит.

Напомним, что «глобальная» HarmonyOS – это, по сути, планшетная версия привычной по смартфонам EMUI, операционной системы на базе открытого кода Android, но без сервисов Google, пусть и с возможностью без какого-либо труда установить весь необходимый софт (с помощью установочных apk-файлов и среды Gbox). Ну и с «планшетным» интерфейсом — многооконностью (и функцией App Multiplier, часть приложений выводящей в формате пары колонок на экране), большой закрепленной панелью быстрого доступа к приложениям на рабочем столе и приспособленным под планшетный формат экрана отображением ключевых системных приложений.

Интерфейс операционной системы HarmonyOS 4.3 на планшете HUAWEI MatePad Pro Max

Планшет поддерживает ПК-версию офисной программы WPS Office, очень функциональное приложение HUAWEI «Блокнот» и мощную программу для рисования GoPaint. Здесь мы говорим только о предустановленном софте — само собой, на планшет можно ставить любые приложения под Android. Также в планшет «вшит» умный ассистент «Алиса» от «Яндекса» — вызвать ее можно как нажатием клавиши питания, так и при помощи специальной клавиши на физической клавиатуре Glide Keyboard.

В целом программная среда очень удобная, работает быстро, гладко и без сбоев. Занимает HarmonyOS 4.3 в памяти устройства 18,8 Гбайт.

Идентификация пользователя возможна как через ввод пароля, так и за счет сканера отпечатков, вмонтированного в клавишу питания. Можно настроить также распознавание лица при помощи фронтальной камеры.

⇡#Дисплей и звук

HUAWEI MatePad Pro Max получил довольно-таки удивительный дисплей: используется панель с OLED-матрицей диагональю 13,2 дюйма и разрешением 3000 × 2000 точек, что обеспечивает экрану плотность пикселей в 276 ppi – повыше, чем у iPad Pro, но это все же не рекорд на текущем рынке планшетов. Хотя сами цифры впечатляют, конечно. Также отмечаем поддержку частоты 144 Гц. Как и у прошлых MatePad Pro, используется «гибкий» OLED на базе пластиковой (а не стеклянной) подложки, что позволило сократить вес устройства.

Это не LTPO-матрица, поэтому переключаться в диапазоне от 1 до 144 Гц экран не умеет, планшет «прыгает» от 30 до 144 Гц с шагом в 60 Гц. В играх повышенная частота поддерживается, в том числе в некоторых соревновательных проектах можно зафиксировать и максимально допустимый уровень.

Что обычно для планшетов HUAWEI, есть опции по покрытию экрана. Нам на тест достался MatePad Pro Max с экраном, снабженным покрытием PaperMatte, которое делает внешнее стекло на ощупь более похожим на бумагу и поглощает большую часть света — бликов нет, пользоваться устройством, особенно при ярком освещении, очень комфортно. Во втором поколении PaperMatte цвета не выглядят приглушенными, как в случае с покрытием первого поколения, так что остаются, по сути, только плюсы. Но версия с традиционным глянцевым покрытием также существует — она чуть дешевле.

Замеренная пиковая яркость (при искусственном свете ламп накаливания) составила 583 кд/м2. Заявленная пиковая яркость — 1600 кд/м2. Подтвердить заявленное не можем, но при ярком солнечном свете пользоваться планшетом можно без особых затруднений. А вот мерцание, связанное с ШИМ, есть довольно заметное, при низких значениях яркости глаза могут уставать.

В настройках экрана можно включить защиту зрения (режим с максимально теплыми цветами), выбрать режим электронной книги (как цветной, так и монохромный), также щадящий зрение, отрегулировать разрешение, масштаб, размер шрифтов, установить темную или светлую тему интерфейса (в том числе выбрав расписание). Можно и поменять цветопередачу – выбрать между двумя профилями («обычным» и «ярким») и выставить необходимую именно вам цветовую температуру. Также доступен традиционный для планшетов режим «Естественные тона», когда экран выбирает цветовую температуру и настройки цветопередачи в зависимости от внешнего освещения. Я измерил цветопередачу в двух предустановленных профилях без индивидуальной подстройки температуры и с отключенным режимом «Естественные тона».

HUAWEI MatePad Pro Max работает по умолчанию с обычной цветопередачей. В этом режиме изображение подстраивается под контент – наши тестовые паттерны выполнены в стандарте sRGB, и цветовой охват дисплея этому соответствует. Гамма оптимальная (средний уровень — 2,18, кривые стабильны), цветовая температура близка к эталону (чуть выше эталона — на уровне 6 700-6 900 К), а среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 1,43 — цвета очень точные.

В ярком режиме цветовой охват чуть превышает стандарт DCI-P3. Гамма повышается до 2,22 (что тоже в пределах нормы). Цвета холоднее нормы — на уровне 8 000 К. Среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker составляет 4,57 при верхней границе нормы в 3,00.

На HUAWEI MatePad Pro Max установлено шесть динамиков, обеспечивающих весьма мощное звучание c некоторым ощущением объема. Беспроводная передача звука осуществляется при помощи модуля Bluetooth 6.0 с поддержкой профилей LDAC, AAC, L2HC.

HUAWEI MatePad Pro Max, как и подобает флагманскому устройству (неважно, смартфон это, планшет или ноутбук), получил самое мощное на сегодняшний день аппаратное решение бренда. Как обычно, производитель не уточняет, какое именно, но выяснить это несложно.

Так что, ссылаясь на интернет и специальный софт, скажем, что установлена здесь платформа Kirin T93 Pro – вариация Kirin 9030 Pro для планшетов. То есть вариация это или просто переименованный чипсет, который используется на HUAWEI Mate 80 Pro, к примеру, — неизвестно. Но архитектура, судя по всему, неизменная: девять ядер, из которых пять — многопоточные, старшее — тактовой частотой 2,75 ГГц, четыре «средних» ядра — частотой 2,27 ГГц и четыре «младших» ядра — по 1,72 ГГц. Используется архитектура ARMv8, техпроцесс — N+3 компании SMIC, что фактически соответствует 6 нанометрам. Графика – Maleoon 935 частотой примерно 933 МГц.

Как я не раз замечал, если в смартфонах естественное отставание процессоров HiSilicon от американо-тайваньских конкурентов кажется критичным, то с планшета взятки как будто более гладки. Но речь о среднем или бюджетном сегментах, в старшем все конкуренты выступают максимально серьезно — Apple, к примеру, на iPad Pro и вовсе ставит свой «ноутбучный» чип Apple M5. Тягаться с подобным трудно, но самое главное, что MatePad Pro Max уверенно себя проявляет в стандартных задачах — офисные приложения летают, система даже и не думает тормозить, приложения для творчества работают уверенно, с играми нет никаких проблем. Но, конечно, какие-то серьезные инструменты, вроде приложений из пакета Adobe, у конкурентов будут работать заметно быстрее.

Результаты синтетических тестов HUAWEI MatePad Pro Max

С охлаждением у сверхтонкого планшета нет никаких проблем — причем дело именно в эффективной системе охлаждения: Mate 80 Pro с той же, по сути, аппаратной платформой грелся заметно сильнее и страдал от заметного троттлинга. Здесь же тактовые частоты снижаются минимально, нагрев не чувствуется, колебания температуры практически отсутствуют — в каких-то тестах (к примеру, в AnTuTu 11) устройство даже «сбросило» пару градусов. Но в одном из ресурсных тестов все же удалось зафиксировать троттлинг до 36 % — с учетом показателей в других тестах можно счесть это исключением из правил.

HUAWEI MatePad Pro Max получил 12 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5 и накопитель стандарта UFS 4.0 (согласно результатам тестирования) объемом 512 Гбайт. Слот для карты памяти отсутствует. Это представленная в России версия — в Китае есть множество других вариантов, с накопителями вплоть до терабайта и до 20 Гбайт оперативной памяти.

Беспроводные соединения: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/6/7), Bluetooth 6.0, навигационный модуль с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и QZSS. NFC нет, как и модуля мобильной связи, рассчитывать можно только на Wi-Fi – и здесь как раз радует присутствие Wi-Fi 7.

HUAWEI MatePad Pro Max получил одинарную камеру, но зато с поддержкой датчика цветового спектра, что позволило производителю заявить о том, что это «первый планшет с True-to-Color-камерой». Не то чтобы было какое-то соревнование, но мейтпад присоединился к веренице смартфонов бренда, которые также могут похвастать качественной цветопередачей.

Сенсор используется 50-мегапиксельный, в сопровождении объектива с фокусным расстоянием примерно 24 мм в 35-мм эквиваленте и светосилой ƒ/1,8; есть фазовый автофокус. Любопытно, что на MatePad 13,2’’ (2025) был двойной блок камер, здесь же решили отказаться от широкоугольного модуля.

Примеры съемки на тыльную камеру HUAWEI MatePad Pro Max

При этом фокусных расстояний в приложении камеры заявлено сразу четыре: помимо стандартного это двукратный «гибридный» зум и два варианта программного масштабирования — пятикратное и десятикратное. Какого-то выдающегося качества камера не демонстрирует. Заявленные прелести улучшенной цветопередачи, вероятно, присутствуют, но общий невысокий уровень съемки, да и отсутствие необходимости для планшета снимать великолепно мешают сосредоточиться на этом аспекте. Просто отмечу, что с обычным фокусным расстоянием и двукратным зумом MatePad Pro Max уверенно себя чувствует и днем, и ночью, не теряется. Пятикратный и десятикратный варианты зума тут для количества — для художественной фотографии они неприменимы. Видео планшет снимает с разрешением 4К и частотой до 60 кадров в секунду, тут все хорошо.

Приложение камеры вполне типичное для EMUI/HarmonyOS последних версий с поправкой на интерфейс, адаптированный под использование на планшете с крупным экраном формата 3:2. Из доступных опций отмечаем возможность съемки видео в разрешении 4К с частотой до 30 кадров в секунду, портретный режим, ручные настройки и действительно полезный на планшете режим съемки документов.

Фронтальная камера оказалась слегка упрощена в сравнении с той, что мы видели на прошлогодней «прошке»: 12 Мп, оптика светосилой ƒ/2,4, без автофокуса и вспышки. При этом, как обычно, камера умеет постоянно держать вас в кадре во время видеовызовов благодаря функции HUAWEI FollowCam. Есть ретушь, видео можно снимать в разрешении вплоть до 4К с частотой до 60 кадров в секунду. А вот программное размытие фона не поддерживается.

В HUAWEI MatePad Pro Max установлен аккумулятор емкостью 39,52 Вт·ч (10400 мА·ч, 3,8 В). Прогресс относительно MatePad Pro 13.2’’ (2025) есть, но совсем небольшой. Емкость вроде и серьезная, но на самом деле для 13-дюймового планшета, тем более с мощной и требовательной к энергии начинкой, — почти впритык.

Держит заряд планшет при этом нормально. Ролик в разрешении Full HD на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, планшет воспроизводил почти 10,5 часа — для крупного устройства результат приличный.

Планшет поддерживает зарядку мощностью до 66 Вт, в комплекте идет адаптер HUAWEI SuperCharge, который вполне успешно можно применять и для того, чтобы заряжать ноутбуки того же бренда (адаптер получил сразу два разъема – USB Type-C и USB Type-A). С его помощью полностью наполнить аккумулятор с нуля можно примерно за полтора часа.

HUAWEI MatePad Pro Max уже одним своим названием должен впечатлять — с отсылкой понятно к какому флагманскому смартфону. Никаких цифр и годов выпуска в названии, устройство полностью новое и занимающее бывшую вакантной нишу на самой вершине пищевой цепочки планшетов бренда.

При этом по итогу модель выглядит скорее эволюцией по отношению к прошлым MatePad Pro. Да, корпус действительно впечатляющий — цельнометаллический, при этом предельно тонкий (рекордно тонкий!) и необыкновенно легкий для 13-дюймового планшета. Это оказывается главным козырем устройства наравне с великолепным дисплеем: 3К-разрешение, высокая яркость, отличная цветопередача, покрытие PaperMatte (опциональное). Начинка при этом актуализирована, но не поражает — это именно что плавное развитие: да, процессор новый, но прирост в емкости аккумулятора минимальный, камера теперь одинарная, а не двойная, фронталка и вовсе попроще. Зато есть поддержка пера M-Pencil Pro, а клавиатура в чехле Glide Keyboard – с рядом функциональных клавиш, что еще приближает планшет к роли заменителя ноутбука в каких-то базовых задачах.