«Роборука» начала перекладывать блюда на заводе «Яндекс Лавки» в Санкт-Петербурге

На предприятии сервиса «Яндекс Лавка» в Санкт-Петербурге запущен в эксплуатацию роботизированный манипулятор «Роборука». Он перекладывает запаянные готовые блюда с конвейера в транспортировочные ящики, выполняя эту операцию на 30 % быстрее, чем человек.

Роботизированная ячейка на предприятии «Яндекс Лавки», помимо «Роборуки», включает конвейер, который перемещает лотки с продуктами питания по цеху, а также дивайдер, который разделяет их поток на несколько частей и формирует слой по размерам транспортировочных ящиков. Благодаря системе вакуумного захвата манипулятор берет слой лотков целиком, а не поштучно, как это делали при выполнении той же задачи люди. Захват позволяет «Роборуке» работать с лотками разных массы и формы; машина функционирует в цехе, где поддерживается температура около 4 °C.

Наличие роботов на производстве позволяет людям заниматься задачами, которые пока недоступны для машин — управлять внутренней логистикой, осуществлять контроль качества и производить техническое обслуживание оборудования. Манипулятор разработали и установили инженеры «Яндекс Роботикс», которые в прошлом году запустили мобильных роботов на одном из предприятий «Лавки» в Москве, благодаря чему заказы там стали собираться на треть быстрее. Каждый день завод сервиса в Санкт-Петербурге выпускает 85 тыс. порций блюд общей массой 24 т — в 2025 году суммарный оборот проекта показал годовой рост на 37 %.