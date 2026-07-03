OxygenOS и Realme UI отправят на свалку истории — OnePlus и Realme перейдут на ColorOS

Программные оболочки OxygenOS и Realme UI больше не будут использоваться в новых моделях смартфонов OnePlus и Realme, которые в дальнейшем будут поставляться с предустановленной ColorOS, о чём сообщил индийский ресурс Smartprix со ссылкой на источник в отрасли.

По словам источника, прекращение поддержки OxygenOS и Realme UI связано с «агрессивной реструктуризацией» OnePlus и Realme, которые будут полностью интегрированы в бренд Oppo.

Учитывая то, насколько похожи ColorOS и OxygenOS, прекращение поддержки последней не стало большим сюрпризом, отметил ресурс 9to5Google. Она использовалась в качестве оболочки поверх программного обеспечения Oppo ещё со времён смартфона OnePlus Nord 2. Напомним, что OnePlus использует OxygenOS в своих мобильных устройствах с 2014 года. Realme использует Realme UI с 2018 года, когда бренд отделился от Oppo и стал самостоятельным.

В рамках реструктуризации в онлайн-магазинах OnePlus вместо новых моделей теперь продвигается продукция Oppo. А Realme ещё в апреле объединился с OnePlus, что стало ещё одним шагом к завершению функционирования последнего как самостоятельного бренда. Более того, продукция OnePlus в официальном британском магазине в настоящее время указана как «Нет в наличии».

По данным Smartprix, бренд OnePlus теперь будет в основном сосредоточен на Индии и Китае. В свою очередь, Realme будет продвигать свои устройства на рынках за пределами Китая. В Индии OnePlus уже объединила свою сеть ремонта и сервисного обслуживания с сетью Oppo.