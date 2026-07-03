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«Чувствовал, будто расхожусь по швам»: ведущие разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League едва не ушли из индустрии из-за провала игры

Провал кооперативного боевика Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady Studios не только разочаровал игроков и подпортил финансовый год Warner Bros. Discovery, но и оставил глубокий след на ведущих разработчиках.

Источник изображения: Steam (Laczek)

Источник изображений: Warner Bros. Games

Соруководитель проекта Аксель Ридби (Axel Rydby) и помощник дизайн-директора Джонни Армстронг (Johnny Armstrong) в интервью Bloomberg рассказали, каково было делать Suicide Squad: Kill the Justice League.

По словам Армстронга, начиналось всё хорошо. После Batman: Arkham Knight команда была уверена в успехе. Suicide Squad хотели построить на принципах серии Batman: Arkham, однако реалии создания игры-сервиса оказались иными.

В Suicide Squad каждый элемент должен был привлекать игроков снова и снова

В Suicide Squad каждый элемент должен был привлекать игроков снова и снова

Из-за неопытности Rocksteady в создании мультиплеерных шутеров с бесконечным контентом игру пришлось переносить, и каждая задержка лишь «раздувала» бюджет. Разговоры об игре сменились на обсуждения того, как отбить затраты.

«В этот момент почувствовал, что больше не делаю игры. Лишь следую за <...> неуловимой таблицей маркетингового анализа. Ощущал, что это не та игровая индустрия, где я хочу работать», — вспоминает Ридби.

Ридби был удивлён, насколько негативной была реакция игроков на Suicide Squad

Ридби был удивлён, насколько негативной была реакция игроков на Suicide Squad

Когда вскоре после релиза Warner Bros. решила забросить игру, в Ридби что-то сломалось: «Я чувствовал, что измождён и больше так не могу. Не знаю, завязал ли я с индустрией, но я завязал. Чувствовал, будто расхожусь по швам».

После ухода из Rocksteady в 2025 году Ридби и Армстронг взялись делать карточную ролевую игру Secret of Circadia. Недавно она вышла на Kickstarter (разработчики нацелены привлечь $11 404) и получила демоверсию в Steam.

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Теги: suicide squad: kill the justice league, rocksteady studios, warner bros. games, приключенческий экшен
suicide squad: kill the justice league, rocksteady studios, warner bros. games, приключенческий экшен
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