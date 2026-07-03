«Чувствовал, будто расхожусь по швам»: ведущие разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League едва не ушли из индустрии из-за провала игры

Провал кооперативного боевика Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady Studios не только разочаровал игроков и подпортил финансовый год Warner Bros. Discovery, но и оставил глубокий след на ведущих разработчиках.

Соруководитель проекта Аксель Ридби (Axel Rydby) и помощник дизайн-директора Джонни Армстронг (Johnny Armstrong) в интервью Bloomberg рассказали, каково было делать Suicide Squad: Kill the Justice League.

По словам Армстронга, начиналось всё хорошо. После Batman: Arkham Knight команда была уверена в успехе. Suicide Squad хотели построить на принципах серии Batman: Arkham, однако реалии создания игры-сервиса оказались иными.

Из-за неопытности Rocksteady в создании мультиплеерных шутеров с бесконечным контентом игру пришлось переносить, и каждая задержка лишь «раздувала» бюджет. Разговоры об игре сменились на обсуждения того, как отбить затраты.

«В этот момент почувствовал, что больше не делаю игры. Лишь следую за <...> неуловимой таблицей маркетингового анализа. Ощущал, что это не та игровая индустрия, где я хочу работать», — вспоминает Ридби.

Когда вскоре после релиза Warner Bros. решила забросить игру, в Ридби что-то сломалось: «Я чувствовал, что измождён и больше так не могу. Не знаю, завязал ли я с индустрией, но я завязал. Чувствовал, будто расхожусь по швам».

После ухода из Rocksteady в 2025 году Ридби и Армстронг взялись делать карточную ролевую игру Secret of Circadia. Недавно она вышла на Kickstarter (разработчики нацелены привлечь $11 404) и получила демоверсию в Steam.