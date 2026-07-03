Вопреки трендам: Amazon увеличила объём оперативной памяти у планшета Fire HD 10 на треть

Модель Fire HD 8, выпущенная в 2024 году, стала последним новым дополнением к линейке бюджетных планшетов Amazon. На днях компания незаметно обновила модель Fire HD 10, дебютировавшую годом ранее. В 2023 году планшет предлагался в нескольких конфигурациях с 3 Гбайт оперативной памяти, но теперь обновлённая версия с 32 Гбайт постоянной памяти поставляется с 4 Гбайт ОЗУ при этом цена в условиях дефицита памяти выросла не сильно — со $139,99 до $154,99.

Версия Fire HD 10 с 64 Гбайт постоянной памяти по-прежнему поставляется только с 3 Гбайт ОЗУ. Остальные характеристики обеих версий планшета остались прежними, включая 10,1-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1200 пикселей, восьмиядерный процессор с частотой 2 ГГц, 13 часов автономной работы и возможность расширения памяти с помощью карты microSD.

Обновлённая версия также доступна для покупки только с рекламой на экране блокировки, но её можно отключить позже, заплатив единовременную сумму. Если не хочется переплачивать $15 за дополнительный гигабайт ОЗУ, Amazon по-прежнему предлагает оригинальную модель с 3/32 Гбайт памяти за $139,99, но её запасы могут вскоре закончиться.

Amazon не сообщила причину обновления, но кризис на рынке чипов памяти, вызванный бумом строительства центров обработки данных для ИИ, влияет на доступность микросхем памяти для потребительской электроники. Например, в ПК Steam Machine от Valve используется одна планка оперативной памяти на 16 Гбайт вместо двух по 8 Гбайт, которые изначально были анонсированы как вариант. Как отмечает AFTVnews, у Amazon также могут быть проблемы с поставками нужных компонентов, которые изначально использовались в этих планшетах.