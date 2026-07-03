Сегодня 04 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости корпуса, настольные компьютеры Valve опубликовала инструкцию по создани...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Valve опубликовала инструкцию по созданию панели с E Ink-дисплеем для Steam Machine

Компания Valve опубликовала файлы для проекта Inkterface — самодельной передней панели с E Ink-дисплеем для компактного игрового ПК Steam Machine. Проект размещён на странице SteamOS в GitLab. Загрузка включает файлы для 3D-печати, спецификацию материалов, прошивку, инструкции по сборке и документацию по настройке программного обеспечения.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Переднюю панель Inkterface компания Valve показала во время презентации Steam Machine в прошлом году. Тогда Valve заявила, что аксессуар с дисплеем не планировался как розничный продукт. Стандартная версия Steam Machine использует магнитную переднюю панель, для установки и снятия которой не требуются инструменты. Valve заявила, что планирует выпустить файлы для пользователей и сторонних разработчиков, чтобы они могли создавать собственные панели.

Сборка подразумевает использование 5,83-дюймового дисплея Adafruit E Ink, а подключение к системе по Bluetooth осуществляется через плату на базе ESP32. Пользователям необходимо распечатать на 3D-принтере лицевую панель, собрать электронику и залить прошивку. Процесс сборки панели показал один из пользователей соцсети X.

Valve пока не анонсировала готовую панель Inkterface в виде дополнительного аксессуара. Проект направлен в первую очередь на энтузиастов самостоятельной сборки, имеющих доступ к 3D-принтеру.

После подключения панели к Steam Machine её экран может отображать информацию о системе и пользовательские изображения (в пределах возможностей дисплея).

Источник изображения: Jsaux

Источник изображения: Jsaux

По данным портала VideoCardz, компания Jsaux планирует выпустить аналогичную панель, но уже в собранном виде. Информации о цене и дате поступления в продажу пока нет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дефицит памяти отозвался в июньской статистике Steam
Страшные флешбеки эпохи Xbox 360: у Steam Machine нашлась «красная полоса смерти» для индикации проблем
Одноканальная память замедлила Steam Machine на 19 %, но в играх потери оказались меньше
Valve запретила Dbrand выпускать комплект для превращения Steam Machine в Companion Cube из Portal
Инженер AMD с помощью 3D-принтера собрал собственную Steam Machine с RTX 5060
Квартальные поставки ПК в США рухнули на 7 % — это рекорд с 2023 года
Теги: кастомизация, моддинг, сделай сам, steam machine, valve
кастомизация, моддинг, сделай сам, steam machine, valve
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Началась операция по спасению падающей на Землю космической обсерватории NASA Swift
Российские двигатели в последний раз доставили на орбиту пакет спутников Amazon Leo на ракете Atlas V
К выпуску готовится антикризисный SSD Samsung 990 с PCIe 4.0 и скоростью чтения до 7250 Мбайт/с
Дефицит памяти отозвался в июньской статистике Steam
GitHub подшутила над Sony и предложила разработчикам выслать их репозитории на CD-дисках
В июне затраты пользователей на ИИ снизились на 20 % — конец ИИ-лихорадки уже скоро? 3 ч.
В Meta уверены, что почти догнали OpenAI в гонке ИИ 4 ч.
Новая статья: EMPULSE — восторг или эпитафия? Предварительный обзор 14 ч.
Корейское отделение Netflix проговорилось о дате выхода Cyberpunk: Edgerunners 2 15 ч.
Разработчики Ghostrunner с удовольствием бы занялись Ghostrunner 3, но есть нюанс 17 ч.
Anthropic хочет стать фармкомпанией — лекарства будет разрабатывать ИИ 18 ч.
Слухи: амбициозный российский боевик «Война миров: Сибирь» сравнялся по бюджету с Kingdom Come: Deliverance 2 18 ч.
«Чувствовал, будто расхожусь по швам»: ведущие разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League едва не ушли из индустрии из-за провала игры 20 ч.
OxygenOS и Realme UI отправят на свалку истории — OnePlus и Realme перейдут на ColorOS 20 ч.
Alibaba запретила сотрудникам пользоваться помощником программиста Claude Code от Anthropic 21 ч.
Учёные создали в лаборатории модель чёрной дыры и испарили её 7 мин.
Samsung нацелилась стать главным производителем ИИ-чипов — она привлекла Anthropic и Meta 20 мин.
Новые складные смартфоны Samsung будут дороже предшественников на €100–€280 3 ч.
Samsung в III квартале хочет повысить цены на DRAM на 20 % — LPDDR может подорожать сильнее 5 ч.
Вслед за Kioxia компания Sandisk объявила о начале поставок NAND-памяти, выпущенной по технологии BiCS10 5 ч.
Китай испытал самый выносливый апогейный ракетный двигатель в мире — он вдвое превзошёл западные аналоги 6 ч.
Аукцион Sotheby’s выставит на благотворительные торги кожаную куртку с автографом основателя Nvidia Дженсена Хуанга 6 ч.
Meta использует DDR4 в серверных системах, изначально её не поддерживающих 8 ч.
Valve опубликовала инструкцию по созданию панели с E Ink-дисплеем для Steam Machine 16 ч.
Вопреки трендам: Amazon увеличила объём оперативной памяти у планшета Fire HD 10 на треть 16 ч.