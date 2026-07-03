Valve опубликовала инструкцию по созданию панели с E Ink-дисплеем для Steam Machine

Компания Valve опубликовала файлы для проекта Inkterface — самодельной передней панели с E Ink-дисплеем для компактного игрового ПК Steam Machine. Проект размещён на странице SteamOS в GitLab. Загрузка включает файлы для 3D-печати, спецификацию материалов, прошивку, инструкции по сборке и документацию по настройке программного обеспечения.

Переднюю панель Inkterface компания Valve показала во время презентации Steam Machine в прошлом году. Тогда Valve заявила, что аксессуар с дисплеем не планировался как розничный продукт. Стандартная версия Steam Machine использует магнитную переднюю панель, для установки и снятия которой не требуются инструменты. Valve заявила, что планирует выпустить файлы для пользователей и сторонних разработчиков, чтобы они могли создавать собственные панели.

Сборка подразумевает использование 5,83-дюймового дисплея Adafruit E Ink, а подключение к системе по Bluetooth осуществляется через плату на базе ESP32. Пользователям необходимо распечатать на 3D-принтере лицевую панель, собрать электронику и залить прошивку. Процесс сборки панели показал один из пользователей соцсети X.

Valve пока не анонсировала готовую панель Inkterface в виде дополнительного аксессуара. Проект направлен в первую очередь на энтузиастов самостоятельной сборки, имеющих доступ к 3D-принтеру.

После подключения панели к Steam Machine её экран может отображать информацию о системе и пользовательские изображения (в пределах возможностей дисплея).

По данным портала VideoCardz, компания Jsaux планирует выпустить аналогичную панель, но уже в собранном виде. Информации о цене и дате поступления в продажу пока нет.