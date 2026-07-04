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Аукцион Sotheby’s выставит на благотворительные торги кожаную куртку с автографом основателя Nvidia Дженсена Хуанга

Личность основателя и бессменного главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) в последние годы обрела известность далеко за пределами сферы компьютерных технологий, поэтому на своей популярности он уже способен зарабатывать в благотворительных целях. Известный аукцион Sotheby’s намерен выручить за кожаную куртку с автографом Хуанга до $60 000.

Источник изображений: TechSpot, Sotheby's

Источник изображений: TechSpot, Sotheby's

Дженсен Хуанг известен своей любовью к кожаным курткам, в них он появляется на разного рода отраслевых мероприятиях, и только участие в правительственных переговорах вынуждает генерального директора Nvidia облачиться в строгий деловой костюм. Окружающие знают эту слабость Хуанга, поэтому многие из своих кожаных курток он получил в подарок, хотя иногда он и сам их дарит коллегам и деловым партнёрам. Как поясняет TechSpot, знаменитый аукцион Sotheby’s в следующий вторник выставит на торги чёрную кожаную куртку марки Tom Ford с автографом Дженсена Хуанга, рассчитывая выручить от $40 000 до $60 000, которые будут направлены на благотворительность.

Аннотация гласит, что вещь была в употреблении владельца автографа, он выступал на ней на конференциях и презентациях. Автограф сделан главой Nvidia на подкладке куртки золотистым маркером. Подлинность предмета гардероба подтверждается профильными экспертами, как и сам автограф. В частности, эта куртка была на главе компании в октябре 2023 года на совместной конференции Foxconn и Nvidia в столице Тайваня. Стоимость новой куртки этой модели достигает $9000, и в случае с аукционом наличие у предмета истории является фактором, способствующим повышению его стоимости. Лот предоставлен венчурным фондом Long Journey Ventures, выручка от реализации куртки будет направлена на нужды благотворительной организации The Edge Institute, которая культивирует дух инноваций среди людей творческих профессий и инженеров.

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Теги: nvidia, дженсен хуанг, благотворительность, аукцион, sotheby's
nvidia, дженсен хуанг, благотворительность, аукцион, sotheby's
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