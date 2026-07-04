В июне затраты пользователей на ИИ снизились на 20 % — конец ИИ-лихорадки уже скоро?

Аналитики зафиксировали падение одного из ключевых показателей ИИ-рынка — индекса Silicon Data LLM Token Expenditure Index, который отслеживает, сколько пользователи платят за ИИ-токены. По сравнению с максимумом в мае он снизился почти на 20 %, после почти двукратного роста с момента его создания в декабре.

Следует отметить, что снижение индекса вовсе не означает, что ИИ становится дешевле. Показатель учитывает цены и использование, то есть его снижение может означать разные варианты: либо падают прейскурантные цены, либо спрос смещается в сторону более дешёвых моделей. Но это также может говорить о снижении готовности покупателей платить за использование ИИ-сервисов.

Разработчик индекса, компания Silicon Data, предупредила, что его не стоит воспринимать как ценник — это скорее индикатор предельной готовности платить. Хотя цена токенов обрушилась более чем на 90 % с 2023 года, общие расходы на рынке примерно удвоились по сравнению с прошлым годом. Выходит, что более дешевые токены позволили увеличить ИИ-рынок. Это означает, что пауза в индексе — это просто период адаптации, в то время как спрос реален, а капитальные затраты оправдывают себя. Это хороший признак для Nvidia, производителей памяти и провайдеров ЦОД.

В то же время скептики предупреждают, что устойчивое ослабление индекса может положить конец тенденции, в результате которой резко выросла рыночная стоимость большинства компаний в сфере ИИ.

Именно расходы на токены оправдывают рост капитальных вложений в ИИ, хотя аналитики и предупреждают о тревожной тенденции. По данным Allianz Research, разница в росте инвестиций в ИИ и продаж составляет почти 46 %. Это больше разницы в 32 %, зафиксированной во время кризиса в сфере телекоммуникаций в 2001 году.

Впрочем, падение индекса пока приостановилось, поэтому растут надежды на его возврат к прежним значениям. Ещё один позитивный момент для ИИ-рынка — правительство США сняло ограничения на доступ из-за рубежа к модели Fable 5 компании Anthropic PBC.