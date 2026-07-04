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Microsoft добавила в браузер Edge поддержку аккаунтов Google

Microsoft, которая ранее обещала, что никогда не станет поддерживать сервисы Google в браузере Edge по умолчанию, нарушила своё обещание, добавив такую поддержку в сборках браузера для Windows и Apple macOS.

Источник изображения: microsoft.com

Источник изображения: microsoft.com

В последней версии Edge появилась долгожданная поддержка учётных записей Google для тех, кто работает в экосистеме поискового гиганта. Аккаунт Google можно использовать параллельно с аккаунтом Microsoft под Windows и macOS. Системные администраторы могут управлять поддержкой этой функции с помощью новой политики «NonMicrosoftAccountSignInEnabled».

Об отсутствии планов интегрировать сервисы Google в Edge по умолчанию компания Microsoft сообщила в 2020 году. Браузер Edge строится на движке Chromium, важные решения по проекту принимают инженеры Google, но Microsoft всегда использовала его для определения собственной технологической стратегии.

В июне Microsoft объявила, что поддержка учётных записей Google в Edge всё-таки появится. Вероятно, пользователи браузера активно просили софтверного гиганта переменить своё первоначальное решение. Новая функция поможет тем, кто работает с несколькими сервисами Google. Вдобавок появляется возможность авторизации на сторонних сайтах и синхронизации данных между устройствами — раньше для этого пользователям Edge приходилось искать обходные пути.

Последняя версия Microsoft Edge 150 содержит и несколько других заслуживающих внимания нововведений. Это последняя версия, которая поддерживает устаревшую Apple macOS 12 Monterey — для установки Edge 151 и последующих версий потребуется macOS 13 Ventura или более поздняя версия платформы. В Edge 150 переработана архитектура функции «Рабочие пространства» (Workspaces) — она позволяет создавать «устойчивый» набор вкладок, который можно сохранить для последующей работы или поделиться им с другими; в архитектуре V2 эта возможность отсутствует.

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Теги: microsoft, edge, google
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