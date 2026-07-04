Северокорейские хакеры причастны к двум третям хищений криптовалюты в первом полугодии 2026 года

В первом полугодии 2026 года хакерские группировки, связанные с Северной Кореей, похитили криптовалюту на сумму в $643 млн, что составляет 66,2 % или две трети от $972 млн глобальных потерь из-за краж хакерами криптовалюты, сообщается в отчёте аналитической компании TRM Labs из Сан-Франциско. Но это заметно меньше $1,7 млрд в криптовалюте, похищенного хакерами Северной Кореи за тот же период прошлого года.

Как утверждают аналитики TRM Labs, сокращение объёмов похищенного вовсе не говорит об ослаблении кибервозможностей Северной Кореи. Вместе с тем они отметили, что в этом году было меньше крупномасштабных хакерских атак по сравнению с прошлым годом.

В прошлом году большая часть похищенных северокорейскими хакерами была связана с двумя крупными атаками на децентрализованные финансы в апреле — взломом Drift, децентрализованной биржи деривативов на базе Solana, на сумму $285 млн, и взломом KelpDAO, протокола ликвидного рестейкинга Ethereum, на сумму $292 млн.

TRM Labs уточнила, что объявленные суммы отражают только кражи криптовалюты, связанные с хакерской деятельностью, хотя у злоумышленников есть и другие незаконные источники дохода, такие как фишинг, криптовалютные аферы и использование северокорейских ИТ-специалистов, выдающих себя за иностранных сотрудников. Другими, словами фактический доход Пхеньяна от хищения криптовалюты может быть намного выше, считают аналитики.