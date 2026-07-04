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Из-за складного iPhone цены на складные смартфоны вырастут в среднем почти на 20 %

Выход Apple на рынок складных смартфонов грозит стать одним из факторов, которые в этом году обусловят в этой категории рост средней цены продажи (ASP) на 18 %. К такому выводу пришли аналитики Counterpoint Research.

ASP складных смартфонов в 2026 году достигнет $1485, подсчитали в Counterpoint Research, — это на 18 % больше, чем в 2025, и на 29 % больше, чем в 2024 году. ASP складных смартфонов типа «книжка», формфактора, который Apple выбрала для складного iPhone, продолжит расти, а цены на компактные модели-раскладушки упадут ниже среднего уровня 2024 года, предсказывают аналитики.

Два основных формфактора складных смартфонов движутся в разных направлениях. Компактные «раскладушки» дешевеют по мере того, как в сегмент приходят новые бренды, производство расширяется, и они приближаются к аналогам в классическом формате моноблока. Варианты в виде «книжек» остаются в верхнем ценовом сегменте — в них устанавливаются большие дисплеи, улучшенные шарниры, более ёмкие батареи, более качественные камеры, появляются функции, ориентированные на рабочие задачи. Доля последних в общем объёме поставок складных смартфонов растёт, в результате чего увеличивается общая ASP.

Доля поставок складных смартфонов в ценовом диапазоне от $1600 до $2000 почти удвоится: если в 2025 году таких было 30 %, то в 2026 году их станет уже 58 %. Одновременно доля моделей по цене от $2000 снизится с 3 % до 2 %. Складной iPhone попадёт в верхний ценовой диапазон: ASP составит $2500, говорят аналитики IDC, а некоторые конфигурации могут оцениваться в $3000.

«Выход Apple на рынок складных устройств также, как ожидается, ещё больше подстегнёт тенденцию ASP к росту, удерживая внимание рынка на сегментах с высокой ценой», говорят в Counterpoint, — это «повысит интерес к непрерывности ПО и поможет закрепить складные устройства как более ценный сегмент на рынке смартфонов».

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Теги: apple, iphone, складной смартфон
apple, iphone, складной смартфон
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