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Портативная консоль AyaNeo Next 2 на AMD Strix Halo выйдет на мировой рынок — цена флагмана составит $5300

Компания AyaNeo возобновит поставки флагманской игровой портативной приставки AyaNeo Next 2 на аппаратной платформе AMD Strix Halo и выпустит её на международный рынок. В марте производитель приостановил продажи устройства из-за продолжающегося кризиса на рынке чипов памяти.

Источник изображений: AyaNeo

Источник изображений: AyaNeo

В ходе последней презентации продукта генеральный директор компании продемонстрировал портативное устройство на базе Windows и подтвердил, что поставки за рубеж планируется начать к концу июля. До этого консоль была доступна только на рынках Азии.

Глава AyaNeo также показал слайд, в котором говорится, что из-за продолжающегося роста стоимости памяти пополнение запасов Next 2 временно недоступно. Компания заявляет, что с улучшением ситуации предоставит новую информацию.

В марте компания заявила, что цены на память выросли после китайского Нового года, в результате чего общая стоимость продукта почти вдвое превысила первоначальную цену. Существующим клиентам было сказано, что производство продолжится, но новые продажи были приостановлены.

В настоящее время компания возобновила прием заказов на один из вариантов Next 2. Версия с Ryzen AI Max 385, 32 Гбайт оперативной и 1 Тбайт SSD оценивается в $2999 долларов США, вариант на базе Ryzen AI Max+ 395 с 64 Гбайт ОЗУ и SSD на 1 Тбайт оценивается в $3699 (на данный момент это единственная модель доступная для заказа). В максимальной конфигурации с Ryzen AI Max+ 395 с 128 Гбайт унифицированной ОЗУ и SSD на 2 Тбайт консоль оценивается в $5299.

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Теги: ayaneo, strix halo, ryzen ai 300 max, портативная консоль
ayaneo, strix halo, ryzen ai 300 max, портативная консоль
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