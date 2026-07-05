Sony разрабатывала геймпад DualShock со встроенной первой PlayStation, но проект отменили

Бывший разработчик Sony показал прототип игровой консоли PlayStation Puga, которая так и не вышла на рынок. Устройство выглядит как геймпад DualShock, но при этом внутри корпуса размещены аппаратные компоненты, необходимые для запуска игр PlayStation 1 без подключения к отдельной консоли.

Не так давно прототип PlayStation Puga появился в видео на YouTube-канале The Retro Collective. Его показал Брайан «Biscuit» Уотсон, в прошлом работавший в Sony и связанный с данным проектом. По его словам, консоль создавалась для бразильского рынка, где импортные ограничения затрудняли продажи привычных консолей через официальные каналы.

PlayStation Puga задумывалась как локальный и недорогой продукт. Для её подключения к телевизору требуется композитный видеокабель, а для питания устройства предлагалось задействовать обычные батарейки формата AA. В сообщении сказано, что четыре батарейки AA обеспечивали до 20 часов работы.

Аппаратной основой консоли является Arm-процессор TI OMAP 3530. Для запуска игр PS1 использовался эмулятор, а около десяти игр предустанавливались на карту памяти объёмом 4 Гбайт. По словам Уотсона, устройство было полностью работоспособным, но Sony отменила его запуск из-за проблем с лицензированием. Сторонние издатели требовали слишком больших отчислений, а согласованием выплат роялти для игр собственной разработки занималось другое подразделение компании. Поскольку устройство планировалось продавать по низкой цене, отчисления разработчикам составили бы всего $0,10 с каждой проданной копии игры.

Уотсон отметил, что хоть сама консоль и не добралась до прилавков, используемое в ней программное обеспечение позднее нашло своё место в Sony Xperia Play. Этот смартфон на базе Android вышел несколько лет спустя и имел элементы управления в стиле PlayStation. Однако это был уже совсем другой продукт, имеющий мало общего с консолью для телевизоров.