Бывший инженер Microsoft запустил двигатель Стирлинга на тепле процессора AMD Threadripper

Ветеран отдела разработки Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer), создавший несколько важнейших компонентов Windows включая «Диспетчер задач», опубликовал новое видео в соцсети X. В нём он показал, как миниатюрная копия двигателя Стирлинга может работать от тепловой энергии, выделяемой компьютером на базе процессора AMD Threadripper.

Двигатель Стирлинга размещён на материнской плате в области процессора AMD Threadripper 3970X (32 ядра, 64 потока, архитектура Zen 2). Также можно увидеть, что для создания нагрузки на систему и выработки тепловой энергии используется Cinebench. В результате часть тепловой энергии преобразуется в механическое движение, за счёт чего работает поршень двигателя и вращается маховик.

Двигатель Стирлинга был запатентован в начале XIX века. В качестве рабочего тела в нём используется газ или жидкость, движущиеся внутри замкнутого пространства. Работа такой системы основана на периодическом нагреве и охлаждении рабочего тела, за счёт чего извлекается энергия из возникающего при таких изменениях давления. Низкотемпературные модели, подобные той, что использовал Пламмер, продаются в образовательных целях, поскольку их можно привести в действие даже теплом кружки с горячим напитком.

Энтузиаст не настаивает на том, что использование такой конструкции способствует охлаждению системы. Он также не озвучил конкретные температурные значения до и после использования модели двигателя Стирлинга. Тем не менее, этот эксперимент наглядно показывает, что даже компоненты материнской платы компьютера могут выделять немало тепловой энергии.