Рог изобилия ИИ продолжает разгонять Foxconn — выручка взлетела почти на 40 % во втором квартале

Тайваньская компания Foxconn, являющаяся крупнейшим в мире контрактным производителем электроники, сообщила о росте выручки во втором квартале на 39,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель оказался выше рыночных прогнозов благодаря высокому спросу на оборудование для сферы искусственного интеллекта.

Выручка крупнейшего производителя серверов для Nvidia и основного сборщика iPhone в отчётном периоде подскочила до 2,513 трлн тайваньских долларов ($78,71 млрд). Это значение выше прогноза аналитиков LSEG SmartEstimate, ожидавших, что выручка Foxconn за квартал составит 2,372 трлн тайваньских долларов.

Высокий уровень спроса на оборудование для сегмента ИИ обеспечил устойчивый рост выручки в подразделении облачных и сетевых продуктов, а подразделение умной потребительской электроники, которое, в том числе, занимается производством iPhone, показало «значительный» рост, говорится в заявлении компании. Выручка за июнь подскочила на 52,1 % год к году, увеличившись до 821,8 млрд тайваньских долларов, что является рекордным показателем для этого месяца.

В третьем квартале Foxconn ожидает роста операционной деятельности в сравнении с предыдущим квартале и в годовом исчислении. В сообщении сказано, что серверное оборудование для ИИ сохранит тенденцию к росту. Несмотря на это, в компании отметили «необходимость отслеживания влияния на бизнес нестабильной глобальной политической и экономической обстановки», но о чём именно идёт речь, сказано не было.