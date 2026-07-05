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Стартап Джима Келлера собрался поставить производство фабрик по выпуску чипов на конвейер

Atomic Semi, основанная известным разработчиком процессорных архитектур Джимом Келлером (Jim Keller) и инженером Сэмом Зелуфом (Sam Zeloof), который стал известен созданием микросхем в домашних условиях, объявила о смене названия на Fab2 и перебазировании в Техас. Ребрендинг стал переосмыслением компании вокруг идеи, которую авторы проекта называют «fab fab». Она предполагает создание завода по производству небольших полупроводниковых фабрик и оборудования для них.

Источник изображения: Fab2

Источник изображения: Fab2

Fab2 самостоятельно разрабатывает и строит всё оборудование на собственных площадях — от насосов, клапанов и газовых магистралей до вакуумных камер и оборудования для литографии. Компания намерена собирать выпускаемые компоненты в станки и крупные узлы, из которых будут формироваться полупроводниковые фабрики. Компания использует сильно упрощённые и уменьшенные полупроводниковые заводы для создания значительно более доступных чипов. Всё это дополняется программным обеспечением для проектирования схем, проведения симуляций и выполнения других задач. Конечная цель стартапа под новым названием Fab2 заключается в организации массового производства небольших полупроводниковых заводов.

Вместо того чтобы перемещать 300-мм кремниевые пластины по гигантским производственным линиям, Fab2 нацелена на создание миниатюрных производственных заводов. Такой подход позволит выпускать чипы на пластинах меньшего размера буквально за считанные часы. Зелуф ещё в подростковом возрасте продемонстрировал жизнеспособность этой концепции, изготавливая в гараже своих родителей чипы с элементами размером примерно до 300 нм. В 2022 году он объединился с Келлером, в результате чего и появился новый стартап.

Главное ограничение такого подхода заключается в невысокой производительности. При использовании электронно-лучевой литографии формирование наноразмерных структур на поверхности подложки осуществляется напрямую, а не путём проецирования через матрицу, что замедляет весь процесс. Это серьёзный компромисс: такой подход действительно подойдёт только для прототипирования и мелкосерийного производства, но не для крупносерийного производства на больших заводах.

Сейчас в распоряжении Fab2 есть три площадки. Объект в техасском Остине стал новой штаб-квартирой, а также используется для проведения исследований и производства. На площадке в Локхарте располагается сама «fab fab», а первая так называемая «гаражная фабрика» остаётся в Сан-Франциско. Fab2 сообщила о начале процесса найма сотрудников в Техасе. По данным источника, в настоящее время в стартапе работают 84 человека.

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Теги: fab2, производство микросхем, производство
fab2, производство микросхем, производство
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