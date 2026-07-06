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Несмотря на цену до $2500, складной iPhone Ultra поначалу будет в дефиците

Этой осенью, в сентябре, Apple, как ожидается, представит складной смартфон iPhone Ultra вместе с линейкой iPhone 18 Pro. Однако, как утверждает известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), оформить на него предварительный заказ сразу после презентации вряд ли удастся, и поставки, по всей видимости, начнутся гораздо позже.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

По словам Минг-Чи Куо, iPhone Ultra будет доступен в ограниченном количестве на старте продаж из-за производственных проблем. В результате предзаказ на него будет открыт позже, чем на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Аналитик утверждает, что объём поставок складных iPhone в 2026 году составит примерно 7–8 млн единиц, а в третьем квартале будет поставлено лишь 0,5–1 млн устройств, или около 10 % от общего объёма. По его словам, сроки доставки iPhone Ultra могут растянуться на «4–6 недель или дольше», а получить его будет сложно как минимум до декабря. В связи с дефицитом стоимость iPhone Ultra у перекупщиков может быть на 50–100 % выше розничной.

Несмотря на ожидаемую цену в $2300–2500, аналитик прогнозирует, что первая партия iPhone Ultra будет распродана сразу после начала продаж.

По слухам, iPhone Ultra получит 7,76-дюймовый основной и 5,49-дюймовый внешний экраны, а также чип Apple A20 Pro с 12 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость аккумулятора составит 5500 мА·ч. В разложенном виде толщина смартфона будет менее 5 мм, что сделает его даже тоньше, чем iPhone Air.

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Теги: apple, apple iphone, складной смартфон
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