SpaceX за полгода сожгла в атмосфере Земли 260 спутников Starlink

В отчёте для Федеральной комиссии по связи США (FCC), предоставленном в этом месяце, компания SpaceX подтвердила, что в период с декабря 2025 года по май 2026 года она утилизировала 260 спутников Starlink. Компания преднамеренно уничтожила аппараты путём их сброса в плотные слои атмосферы Земли, пишет Tom's Hardware со ссылкой на отчёт.

Согласно документу, 176 из этих спутников принадлежали к первому поколению группировки Starlink, а остальные — ко второму. Ещё 349 спутников были выведены из эксплуатации в течение указанного шестимесячного периода и будут утилизированы в ближайшие месяцы.

На момент подачи отчёта группировка Starlink компании SpaceX насчитывала более 10 000 спутников. Компания планирует запустить новый сервис Starlink Mobile, который будет предоставлять спутниковый интернет напрямую мобильным телефонам. Срок службы каждого спутника Starlink составляет около пяти лет. Отчасти это преднамеренная схема, позволяющая заменять их на новые версии спутников после того, как у старых истощаются запасы топлива. В таких случаях аппарат запрограммирован на использование оставшегося топлива для контролируемого схода с орбиты. Он снижает высоту и входит в атмосферу Земли, где экстремальное трение полностью его уничтожает.

Группировка спутников Starlink настолько велика и разнообразна, что, по сообщениям, SpaceX регулярно утилизирует множество из них. Например, в период с декабря 2024 года по май 2025 года с орбиты было сведено более 472 спутников. По данным компании, сохранение сошедших с орбиты спутников, масса которых составляет от 260 до 295 кг для первого поколения и от 800 до 1250 кг для второго поколения, технически нецелесообразно и финансово невыгодно. Поэтому компания использует метод их полного уничтожения в атмосфере.

Хотя метод утилизации Starlink предполагает полное разрушение космического аппарата и отсутствие падающих на Землю обломков, он вызвал опасения по поводу своего воздействия на атмосферу. Специалисты призвали к проведению дополнительных исследований и разработке нормативных актов, регулирующих воздействие спутников на окружающую среду.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) долгое время исключала спутники из экологических экспертиз, предположительно из-за опасений, что регулирование может замедлить космическую гонку. Любое регулирование, вероятно, будет осуществляться в рамках Закона о национальной охране окружающей среды (NEPA). Однако FCC официально предлагает «исключить космические операции из NEPA, поскольку они являются “экстерриториальной деятельностью”, последствия которой находятся за пределами юрисдикции Соединенных Штатов». Это предложение ещё не утверждено.

SpaceX ставит перед собой многоэтапную цель — в конечном итоге вывести на низкую околоземную орбиту до 42 000 спутников Starlink. В январе этого года компания получила одобрение FCC на размещение ещё 7500 спутников Starlink второго поколения. Она также представила планы по созданию своего орбитального центра обработки данных A1 с вычислительной полезной нагрузкой мощностью 120 кВт. Кроме того, сейчас SpaceX строит завод по производству спутников Gigasat площадью 1,02 км2.