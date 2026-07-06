Японского школьника арестовали за атаку на Bandai Namco с помощью вируса, сгенерированного ChatGPT

Японская полиция арестовала 15-летнего местного жителя по подозрению в проведении кибератак против Bandai Channel — стриминговой платформы, принадлежащей компании Bandai Namco. Подросток подозревается в том, что с ноября 2025 года неоднократно и незаконно получал доступ к серверам Bandai Channel. В общей сложности он якобы отменил подписку более чем 46 тыс. пользователей платформы, что вынудило Bandai Namco временно приостановить работу сервиса.

По данным полиции, школьник самостоятельно изучал программирование с четвёртого класса начальной школы. На момент инцидента он учился в третьем классе средней школы (9 класс по российской классификации). Анализируя передаваемые данные, школьник обнаружил уязвимость в системе Bandai Namco. После этого он задействовал ChatGPT для создания вредоносного программного обеспечения, которое было использовано в ходе кибератак.

После обнаружения проблемы специалисты Bandai Namco приняли меры, в том числе заблокировали аккаунт злоумышленника. Несмотря на это, школьник успешно менял IP-адреса и продолжал отменять подписки пользователей стриминговой платформы. В результате компания была вынуждена обратиться в полицию Токио, сотрудники которой сумели установить личность хакера.

Школьника задержали в июне этого года, и он признался в содеянном. Он рассказал, что мотивом для проведения атак было не желание навредить компании, а возможность получения доступа к большому количеству аккаунтов. Хотя в ходе атак юный хакер получал доступ к конфиденциальной информации пользователей сервиса, полиция не обнаружила случаев, когда эти данные использовались неправомерно.