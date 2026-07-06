Apple договорилась с Broadcom о поставках кастомных ИИ-чипов до 2031 года

Компания Broadcom входит в число крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции, но при этом с медийной точки зрения остаётся в тени за пределами узкого круга специализированных изданий. Apple серьёзно зависит от Broadcom в сфере получения разработанных специально для неё чипов, и на этой неделе компании продлили соглашение о сотрудничестве до 2031 года.

Как отмечает Bloomberg, в тексте документа, поданного американским регуляторам, Broadcom фигурирует в качестве поставщика специализированных ASIC, которые будут использоваться в нескольких поколениях устройств Apple, хотя специфика данных компонентов не уточняется. На протяжении многих лет Broadcom снабжала Apple чипами, отвечающими за поддержку беспроводных интерфейсов со стороны iPhone. Новость о продлении соглашения с Apple вызвала рост курса акций Broadcom на 5 % до начала торгов в США. По оценкам аналитиков, Apple обеспечивает до 20 % выручки Broadcom, поэтому сотрудничество важно для обеих компаний.

Broadcom оказалась в поле зрения инвесторов, следящих за бумом ИИ, на фоне сотрудничества с Meta✴ Platforms и Google в сфере разработки ИИ-чипов. За прошлый год акции Broadcom на этом фоне подросли более чем на 30 %. Исторически именно Broadcom снабжала Apple чипами, отвечающими за поддержку Bluetooth, 5G и Wi-Fi, но недавно вторая из компаний разработала собственные контроллеры Wi-Fi и Bluetooth для использования в iPhone, iPad и Mac. При этом Broadcom продолжает снабжать Apple компонентами, необходимыми для работы собственного модема, разработанного второй из компаний. На новом этапе сотрудничества, по всей видимости, Broadcom сосредоточится на разработке ИИ-чипов для Apple, которые будут применяться в фирменной вычислительной инфраструктуре последней. ИИ-ускорители под условным обозначением Baltra должны выйти в следующем году, они будут работать в собственной ИИ-инфраструктуре Apple.