Nintendo прекратит продажи оригинальной консоли Switch в Европе в 2027 году

Компания Nintendo выпустит на рынок стран Евросоюза версию портативной консоли Switch 2 со сменным аккумулятором. Однако оригинальную Switch ждёт иная судьба. На сайте производителя появилась информация, согласно которой со следующего года в регионе перестанут продаваться все версии оригинальной Switch.

«С середины февраля 2027 года, почти через десять лет после запуска Nintendo Switch в марте 2017 года, Nintendo больше не будет поставлять ретейлерам оборудование из семейства систем Nintendo Switch, а именно: Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite и Nintendo Switch с дисплеем OLED. Продажи устройств Nintendo Switch в магазине Nintendo Store также завершатся в середине февраля 2027 года», — говорится в сообщении японской компании.

Это объявление появилось на фоне изменений, которые Nintendo вынуждена вносить в поставляемую в Европу продукцию из-за требований местного законодательства относительно предоставления возможности замены аккумуляторов в потребительских устройствах. Этим летом компания начнёт поставлять в регион обновлённые версии устройств для соответствия упомянутому требованию, которое вступит в силу 18 февраля 2027 года. «Разницы в функционировании между уже выпущенными продуктами и обновлёнными версиями со сменными аккумуляторами нет», — отметили в Nintendo.

Наиболее заметным из будущих обновлений станет консоль Switch 2 со сменным аккумулятором, которая должна поступить в продажу осенью. В дополнение к ней появятся версии контроллеров Joy-Con, Joy-Con 2, Switch 2 Pro Controller, а также контроллера N64 и консоли GameCube со сменными аккумуляторами. «В силу различных факторов обновлённые продукты могут появиться не во всех европейских странах одновременно», — отметили в Nintendo.