Сегодня 06 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Nintendo прекратит продажи оригинальной ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Nintendo прекратит продажи оригинальной консоли Switch в Европе в 2027 году

Компания Nintendo выпустит на рынок стран Евросоюза версию портативной консоли Switch 2 со сменным аккумулятором. Однако оригинальную Switch ждёт иная судьба. На сайте производителя появилась информация, согласно которой со следующего года в регионе перестанут продаваться все версии оригинальной Switch.

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

«С середины февраля 2027 года, почти через десять лет после запуска Nintendo Switch в марте 2017 года, Nintendo больше не будет поставлять ретейлерам оборудование из семейства систем Nintendo Switch, а именно: Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite и Nintendo Switch с дисплеем OLED. Продажи устройств Nintendo Switch в магазине Nintendo Store также завершатся в середине февраля 2027 года», — говорится в сообщении японской компании.

Это объявление появилось на фоне изменений, которые Nintendo вынуждена вносить в поставляемую в Европу продукцию из-за требований местного законодательства относительно предоставления возможности замены аккумуляторов в потребительских устройствах. Этим летом компания начнёт поставлять в регион обновлённые версии устройств для соответствия упомянутому требованию, которое вступит в силу 18 февраля 2027 года. «Разницы в функционировании между уже выпущенными продуктами и обновлёнными версиями со сменными аккумуляторами нет», — отметили в Nintendo.

Наиболее заметным из будущих обновлений станет консоль Switch 2 со сменным аккумулятором, которая должна поступить в продажу осенью. В дополнение к ней появятся версии контроллеров Joy-Con, Joy-Con 2, Switch 2 Pro Controller, а также контроллера N64 и консоли GameCube со сменными аккумуляторами. «В силу различных факторов обновлённые продукты могут появиться не во всех европейских странах одновременно», — отметили в Nintendo.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo
Bethesda подтвердила, когда The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered выйдет и как будет работать на Nintendo Switch 2
Nintendo проговорилась, чего ждать от ремейка легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Sony разрабатывала геймпад DualShock со встроенной первой PlayStation, но проект отменили
Портативная консоль AyaNeo Next 2 на AMD Strix Halo выйдет на мировой рынок — цена флагмана составит $5300
Sony уже придумала новое применение заводу, где делают диски для PlayStation
Теги: nintendo switch, nintendo, евросоюз
nintendo switch, nintendo, евросоюз
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Датамайнер объяснил, почему Valve до сих пор не анонсировала Half-Life 3
Bigme выпустила первый в мире 25,3-дюймовый монитор с цветным E Ink-дисплеем с частотой 60 Гц
«Сбер» выпустил GigaChat 3.5 Ultra — LLM стала умнее и приблизилась по ряду показателей к DeepSeek 3.2
Спустя три года после релиза пираты взломали Atomic Heart — со всеми DLC и без гипервизора
Дата-центр Meta заразил редкой бактерией очистные сооружения американского городка
Календарь релизов — 6–12 июля: Assassin’s Creed Black Flag Resynced и Doom: The Dark Ages — DLC 22 мин.
Клин клином: Reddit запустила ИИ против спама, созданного нейросетями 31 мин.
Российский разработчик портировал в браузер легендарную Carmageddon — с поддержкой 60 кадров/с и классическим гоночным управлением 2 ч.
Не только Fallout и The Elder Scrolls: авторитетный инсайдер прояснил новые приоритеты Xbox для Bethesda 3 ч.
Selectel и ИТМО создали СП для разработки платформы по созданию ИИ-агентов для бизнеса 4 ч.
Представлена российская платформа «Боцман AI» для запуска ИИ-моделей внутри защищённого контура компании 4 ч.
Xbox уволит 3200 сотрудников и избавится от пяти игровых студий, но есть и хорошая новость 4 ч.
EA Sports FC 26 в разгар Чемпионата мира по футболу установила новый рекорд популярности среди футбольных симуляторов Electronic Arts в Steam 5 ч.
Японского школьника арестовали за атаку на Bandai Namco с помощью вируса, сгенерированного ChatGPT 5 ч.
«Чёрт возьми, выглядит великолепно»: блогер показал четыре часа геймплея Assassin’s Creed Black Flag Resynced, и фанаты в восторге 9 ч.
Nintendo прекратит продажи оригинальной консоли Switch в Европе в 2027 году 36 мин.
Intel задумалась о подводе питания с обеих сторон кристалла для техпроцесса Intel 14A2 4 ч.
Apple договорилась с Broadcom о поставках кастомных ИИ-чипов до 2031 года 4 ч.
Передовой ИИ ЦОД Microsoft Fairwater в Висконсине оказался не только продвинутым, но и шумным 5 ч.
QTS и Compass отказались от создания крупнейшего в мире кампуса ЦОД Digital Gateway после многолетней борьбы с местными жителями 6 ч.
Noctua намерена выпустить чёрные версии СЖО NL-LC1 к концу текущего года 7 ч.
Brookfield увеличит инвестиции в Bloom Energy до $25 млрд — для внедрения топливных ячеек в ИИ ЦОД 7 ч.
На следующей неделе обделённые премиями работники Samsung проведут свою забастовку 8 ч.
Несмотря на цену до $2500, складной iPhone Ultra поначалу будет в дефиците 8 ч.
NVIDIA откладывает выпуск стоек Kyber на год и отказывается от архитектуры NVL72×2 9 ч.