Российский разработчик портировал в браузер легендарную Carmageddon — с поддержкой 60 кадров/с и классическим гоночным управлением

Разработчик эмуляторов PlayStation и Panasonic 3DO для Telegram Никита Аксёнов (он же Carter54) представил новый проект — браузерную версию легендарного гоночного боевика Carmageddon от британской студии Stainless Games.

По словам Аксёнова, на создание веб-порта Carmageddon его вдохновили технические недостатки совместного проекта с создателем Dos.Zone Александром Гурьяновым (он же Caiiiycuk) и нежелание разбираться с эмулятором.

В основу браузерной Carmageddon от Carter54 лёг фанатский проект по декомпилированию оригинальной игры — Dethrace. Хотя он готов не на 100 %, все ключевые функции уже работали.

Спустя «пару вечеров» трудов Аксёнов получил «[качественный] нативный браузерный порт Carmageddon»: поддержка 60 кадров/с, улучшенный рендер и классическое гоночное управление на «стрелках».

Релиз сопровождался трёхминутной геймплейной демонстрацией (см. прикреплённый выше ролик). Гонку игрок так и не закончил, зато успел потолкаться с соперниками, поездить под водой и посбивать прохожих.

Как можно заметить, в видео отсутствует музыка. Аксёнов объяснил это прежде всего проблемой веса музыкальных файлов. На данном этапе снабжать порт саундтреком разработчик не планирует.

Бесплатно ознакомиться с браузерной версией Carmageddon от Carter54 можно по этой ссылке на сайте Retro Games Center. Блогер также опубликовал исходный код проекта в репозитории на GitHub.