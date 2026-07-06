Календарь релизов — 6–12 июля: Assassin’s Creed Black Flag Resynced и Doom: The Dark Ages — DLC

Вторая неделя июля делает ставку на громкие возвращения. Assassin’s Creed Black Flag получает обновлённую версию, Palworld наконец добирается до релиза 1.0, а для DOOM: The Dark Ages выходит первое крупное дополнение. Вместе с ними стартуют уютный симулятор Moonlight Peaks, приключение Echoes of Aincrad и несколько любопытных инди-проектов. Если пропустили игровые новости недели — здесь всё самое важное.

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