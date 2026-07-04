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Gamesblender № 783: PlayStation без дисков, грантовая «Смута 3» и последняя игра Виктора Антонова

 
Добро пожаловать в GamesBlender — еженедельный дайджест главных новостей игровой индустрии! Сегодня: Sony окончательно отказывается от физических дисков для PlayStation, Microsoft готовит Xbox без дисковода и функцию Disc2Digital, а Game Pass меняет политику в отношении инди-игр. Также обсудим последнюю работу легендарного Виктора Антонова, гранты ИРИ для российских игр и долгожданное возвращение Cyberpunk: Edgerunners. Поехали!

 
 
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Теги: игры, playstation, смута, xbox, gamesblender
игры, playstation, смута, xbox, gamesblender
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