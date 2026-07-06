В новейшие ноутбуки Lenovo ThinkBook начали проникать SSD китайской YMTC

Глобальный дефицит чипов памяти оказывает негативное влияние на производителей электроники, но вместе с этим открывает дорогу китайским твердотельным накопителям на массовый рынок. Так, в одном из новых ноутбуков Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL обнаружился твердотельный накопитель от китайской компании Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC), а не от Samsung, Western Digital или Kioxia, как можно было бы ожидать.

Тот факт, что относительно неизвестный за пределами Китая бренд сотрудничает с таким гигантом, как Lenovo, лишь подчёркивает сложную ситуацию, которая возникла из-за продолжительного глобального дефицита чипов памяти. Отмечается, что китайские накопители, скорее всего, будут функционировать в ноутбуках как положено. Однако это не означает, что конечные потребители получают от этого выгоду, хотя крупные производители, вероятно, заключают весьма выгодные сделки на оптовые поставки комплектующих.

Что касается упомянутого ранее ноутбука Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL, то в нём использовался SSD от YMTC ёмкостью 512 Гбайт, показатели производительности которого оказались ниже среднего для SSD в офисном ноутбуке. Скорость последовательного чтения и записи составляет 3950 Мбайт/с и 2514 Мбайт/с соответственно.

Можно предположить, что Lenovo выбрала YMTC в качестве поставщика SSD, поскольку такой вариант оказался дешевле, чем покупка комплектующих у более известных производителей. По всей видимости, Lenovo и, вероятно, другие вендоры будут справляться с кризисом таким образом: продавая аналогичные устройства с более дешёвыми компонентами, чтобы компенсировать часть стоимости продолжающих дорожать комплектующих.

В глобальном масштабе YMTC — относительно новая компания. Она была основана в 2016 году, в том числе за счёт государственного финансирования. По данным YMTC, численность сотрудников компании по всему миру составляет более 8000 человек, а её рыночная стоимость в прошлом году достигла $22 млрд. Это впечатляющие показатели, но более широкое распространение продукции этого производителя среди некитайских брендов может помочь YMTC прочнее закрепиться на рынке.

Хотя для китайской компании это хорошая новость, для покупателей ноутбуков это добавляет ещё один пункт к списку нюансов, которые следует учитывать при выборе нового устройства. Потребители по-прежнему могут приобрести ноутбук с твердотельным накопителем от YMTC, но скорость его работы может оказаться ниже ожиданий. Поэтому при выборе нового устройства стоит обратить внимание и на этот аспект.