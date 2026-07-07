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В России впервые официально подняли в воздух дрон с человеком на борту

На Сахалине состоялся первый в России официально зарегистрированный запуск дрона с человеком на борту. Испытания провели на базе дронопорта «Пушистый» в Корсаковском районе, а сам полёт был оформлен через региональный центр организации воздушного движения. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, аппарат можно рассматривать как прототип будущего аэротакси.

Источник изображений: «Крыльях Сахалина»

Источник изображений: «Крылья Сахалина»

Испытанный аппарат относится к сверхлёгким воздушным судам и рассчитан на работу в двух режимах — пилотируемом и беспилотном. Он питается от электрической батареи, может находиться в воздухе до 20 минут и развивать скорость до 50 км/ч. Для навигации используется спутниковая система, благодаря которой судно способно перемещаться автономно по заранее заданным маршрутам.

Технически такой аппарат повторяет схему электрического квадрокоптера, только в значительно увеличенном виде: подъёмная сила создаётся винтомоторной группой, а управление осуществляется за счёт изменения тяги отдельных электродвигателей. Ключевым результатом испытаний стал не рекорд скорости или дальности, а проверка регламентированной схемы полёта с человеком на борту: регистрация, контроль воздушного пространства, работа навигации и возможность эксплуатации аппарата как переходного решения между обычными БПЛА и персональным воздушным транспортом.

Несколькими днями ранее сотрудники дронопорта «Пушистый» впервые организовали полёт дрона между Сахалином и Курилами. «Полёт состоялся по всем правилам гражданской авиации, был полностью управляемым и проходил в одном воздушном пространстве с пилотируемыми судами»,сообщило ТАСС. Все пять часов пути дрон находился под дистанционным управлением пилота, остававшегося на земле. Дрон преодолел 420 км с использованием системы навигации и связи «Геокосмос», что, собственно, и стало главным итогом этих испытаний.

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Теги: российские разработчики, аэротакси
российские разработчики, аэротакси
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