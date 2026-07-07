В России впервые официально подняли в воздух дрон с человеком на борту

На Сахалине состоялся первый в России официально зарегистрированный запуск дрона с человеком на борту. Испытания провели на базе дронопорта «Пушистый» в Корсаковском районе, а сам полёт был оформлен через региональный центр организации воздушного движения. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, аппарат можно рассматривать как прототип будущего аэротакси.

Испытанный аппарат относится к сверхлёгким воздушным судам и рассчитан на работу в двух режимах — пилотируемом и беспилотном. Он питается от электрической батареи, может находиться в воздухе до 20 минут и развивать скорость до 50 км/ч. Для навигации используется спутниковая система, благодаря которой судно способно перемещаться автономно по заранее заданным маршрутам.

Технически такой аппарат повторяет схему электрического квадрокоптера, только в значительно увеличенном виде: подъёмная сила создаётся винтомоторной группой, а управление осуществляется за счёт изменения тяги отдельных электродвигателей. Ключевым результатом испытаний стал не рекорд скорости или дальности, а проверка регламентированной схемы полёта с человеком на борту: регистрация, контроль воздушного пространства, работа навигации и возможность эксплуатации аппарата как переходного решения между обычными БПЛА и персональным воздушным транспортом.

Несколькими днями ранее сотрудники дронопорта «Пушистый» впервые организовали полёт дрона между Сахалином и Курилами. «Полёт состоялся по всем правилам гражданской авиации, был полностью управляемым и проходил в одном воздушном пространстве с пилотируемыми судами», — сообщило ТАСС. Все пять часов пути дрон находился под дистанционным управлением пилота, остававшегося на земле. Дрон преодолел 420 км с использованием системы навигации и связи «Геокосмос», что, собственно, и стало главным итогом этих испытаний.