Windows 11 начала «съедать» до 500 Гбайт на диске — Microsoft признала баг

Компания Microsoft подтвердила наличие ошибки в Windows 11, из-за которой файл журнала системы управления доступом разрастался до нескольких сотен гигабайтов. Исправление уже вошло в необязательное обновление KB5095093, а также появится в июльском обновлении в рамках «Вторника исправлений» (Patch Tuesday).

Как стало известно изданию Windows Latest, проблема связана с файлом CapabilityAccessManager.db-wal, расположенным в защищённом каталоге Capability Access Manager по адресу C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager. Этот файл относится к журналу базы данных SQLite, которая хранит сведения о запросах приложений к камере, микрофону, геолокации, записи экрана и другим параметрам конфиденциальности, однако в некоторых случаях журнал переставал корректно объединять временные данные с основной базой и продолжал бесконтрольно увеличиваться.

Пользователи столкнулись с ситуацией, когда раздел «Системные файлы» в настройках хранилища показывал аномально высокое потребление места без указания конкретной причины. В некоторых случаях размер проблемного файла достигал 200–500 Гбайт. Журналисты Windows Latest отметили, что стандартные инструменты проводника часто выдавали ошибку доступа при попытке проверить содержимое папки, требуя использования специальных команд или сторонних утилит.

Масштаб инцидента стал очевиден благодаря отчётам пользователей на платформе Reddit и в центре обратной связи Feedback Hub, где описывались случаи заполнения более 500 Гбайт пространства. Хотя первые жалобы поступили ещё в начале года от участников программы Windows Insiders, официальное признание проблемы со стороны разработчика состоялось только 29 июня 2026 года. В примечаниях к текущему обновлению KB5095093 появилось короткое сообщение об улучшении использования дискового пространства для указанного файла, без детального объяснения причин сбоя.

Определить наличие ошибки можно через раздел настроек накопителя, где аномальный расход пространства отображается в категории System files внутри System & Reserved, однако Windows не указывает файл, ставший причиной переполнения накопителя. Для дополнительной проверки рекомендуется воспользоваться утилитами WizTree, TreeSize или WinDirStat либо выполнить команду robocopy в режиме чтения, позволяющем просмотреть содержимое защищённой папки.

Если обновление Windows установить невозможно из-за полностью заполненного системного диска, в качестве временного решения предлагается переименовать файл CapabilityAccessManager.db-wal из среды восстановления Windows или безопасного режима, после чего операционная система автоматически создаст новый журнал. Издание Windows Latest предполагает, что причиной проблемы могло стать одно из обновлений Windows 11, выпущенных в феврале-марте 2026 года, при этом масштаб проявления ошибки зависел от набора используемых приложений.