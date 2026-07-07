Google подготовила радикальный дизайн «Переводчика»

Сервис «Google Переводчик» в последние годы начал стремительно развиваться — приложение, которое раньше позволяло просто переводить отдельные слова и фразы, теперь позволяет вести беседы на разных языках и даже практиковаться в новых наречиях. Теперь Google решила обновить и внешний вид «Переводчика» — на это обратил внимание ресурс Android Authority, изучивший предварительную версию приложения 10.25.

Google переработала главный экран приложения, модернизировала его внешний вид и выделила новые функции; по всему приложению реорганизации подверглись и средства перевода. Самым заметным нововведением стала новая панель навигации внизу экрана — теперь она занимает не всю его ширину, а представляет блок с четырьмя разделами: Translate — основной экран перевода; Live — общение в реальном времени, Camera — для визуального ввода; Practice — для изучающих языки. Выбор языка перенесли в верхнюю часть экрана, благодаря чему стало больше места в области перевода, а макет интерфейса стал менее тесным. Поле для ввода, соответственно, сместилось вниз, и на нём появились ссылки на быстрые контекстные действия, связанные с функциями живого общения и языковой практикой, а также меню, которое раскрывается по нажатии кнопки с тремя точками.

Из верхнего левого угла пропал ярлык «Сохранённые» — его сменила кнопка «меню-гамбургера», которое даст Google возможность организовать дополнительные опции, не перегружая интерфейс. Нажатие этой кнопки открывает экран «Ваши действия» (Your activity), который объединяет историю переводов, сохранённые переводы и стенограммы — раньше они были разбросаны по разным местам приложения.

В новой карточке ввода по нажатии на кнопку меню с тремя точками теперь можно выбрать модель перевода или опцию рукописного ввода, благодаря чем интерфейс разгрузился, а основные функции остались доступны в одно касание. Google обновила экран ввода текста, который появляется собственно при начале ввода. Область перевода теперь представляет собой большую карточку со скруглёнными углами, соответствующую обновлённому интерфейсу. Последние переводы отображаются непосредственно в карточке ввода во время набора текста. Некоторые кнопки действий изменились, а окно выбора языка остаётся закреплённым сверху.

Упростился внешний вид верхней панели — некоторые параметры переместились в меню дополнительных опций: ранее на этой панели были отдельные кнопки «История» и «Сохранить». Теперь они спрятались вместе с такими функциями как «Обратный перевод», «Поделиться», «Выбрать модель перевода текста» и «Отправить отзыв». Новый внешний вид Google Translate стал более современным, но пока нет гарантии, что в таком виде он и выйдет для широкой аудитории.