Google разрешила себе обучать ИИ на файлах пользователей из поисковых запросов, но от этого можно отказаться

Google без громких анонсов внесла изменения в политику сбора данных для обучения систем искусственного интеллекта. Компания предоставила себе право использовать в этих целях все файлы, которые пользователь загружает в различные поисковые инструменты.

Политика включает в себя «изображения, файлы, аудио- и видеозаписи». Если пользователь загружает в «Google Объектив» (Google Lens) фотографию, чтобы использовать её для визуального поиска, компания теперь может её использовать. То же относится к аудиозаписям, сопровождающим любой голосовой поиск Google, а также всё, что загружалось в «Google Переводчик». Это относится ко всем продуктам, связанным с поиском — личные фотографии пользователей из «Google Фото» под данное определение не подпадают.

Компания по умолчанию включила эту опцию для всех пользователей — для обучения генеративного ИИ всегда нужны колоссальные объёмы данных, и они заканчиваются. Впрочем, Google не хочет никого принуждать, поэтому из программы можно относительно легко выйти — на странице «История действий в сервисах Поиска» (Search Services History) необходимо снять флажок «Сохранять медиаконтент» (Save Media), после чего перейти в раздел «Персонализированные рекомендации в сервисах Поиска» (Search Services Personalization) и убедиться, что сохранение данных отключено.