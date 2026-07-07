Российские власти не будут вводить плату за иностранный трафик

В России не будут вводить плату за иностранный трафик. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой заявление замглавы Минцифры РФ Ивана Лебедева, сделанное во время заседания Госдумы.

«Не рассматривается плата за иностранный трафик», — приводит источник слова господина Лебедева.

В марте этого года появилась информация о том, что министр цифрового развития Максут Шадаев попросил операторов связи ввести плату за использование более 15 Гбайт международного трафика в месяц на мобильных сетях с 1 мая. Предполагалось, что россияне будут платить в среднем по 150 рублей за каждый лишний гигабайт международного трафика. Данная мера рассматривалась в качестве инструмента для борьбы с VPN-сервисами.

Позднее СМИ писали, что операторы связи попросили Минцифры отложить введение платы за VPN-трафик. По словам осведомлённых источников, операторы технически не готовы взимать плату со своих абонентов в указанные сроки из-за сложностей, связанных с настройкой биллинговых систем.