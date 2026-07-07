Apple захватила 90 % рынка смарт-часов с ИИ, который за год вырос на 70 %

В I квартале 2026 года мировые поставки умных часов с поддержкой работающих на устройстве систем искусственного интеллекта выросли на 70 % год к году подсчитали аналитики Counterpoint Research. На продукцию Apple в данной категории пришлись 90 % устройств.

Под локальным ИИ (Edge AI) обычно подразумевается обработка задач ИИ локально на устройстве — без отправки данных в облако. Модели ИИ становятся всё меньше и эффективнее, оборудование всё сильнее оптимизируется для их работы, и компании внедряют всё больше функций ИИ непосредственно в свои устройства. В случае Apple Watch встроенный нейропроцессор используется для обработки жестовых команд, запросов Siri, некоторых функций здоровья и безопасности — всё это обрабатывается прямо на устройстве.

В сегменте умных часов с локальным ИИ Apple значительно опережает конкурентов — на её долю в I квартале пришлись примерно девять из десяти отгруженных устройств. Модели с поддержкой ИИ составляют примерно 25 % от всех смарт-часов. За отчётный период «поставки умных часов с мониторингом артериального давления удвоились, а с функцией обнаружения апноэ во сне — утроились», сообщили в Counterpoint Research: по сравнению с I кварталом 2025 года доля отгрузок моделей с мониторингом давления выросла с 11 % до 23 %, с выявлением апноэ во сне — с 5 % до 18 %, с функцией ЭКГ — с 31 % до 34 %. По итогам года проникновение Edge AI в сегменте смарт-часов достигнет 32 %, гласит прогноз аналитиков.