У бюджетных смартфонов характеристики станут ещё хуже, а их выпуск сократится — снова из-за дорогой памяти

Бюджетные смартфоны больше всего страдают от глобального дефицита и роста цен на чипы памяти — модели по цене до $400 ожидает постепенное сокращение производства, предупреждают аналитики Omdia.

Оперативная память теперь составляет до 64 % стоимости производства бюджетного смартфона — этот показатель характерен для «ультрадешёвых» устройств стоимостью до $99; в непростом положении оказались и модели в сегменте от $100 до $400 — у них на память приходится до 59 % общей стоимости материалов. Далее этот показатель снижается, но в каждом сегменте стоимость памяти за последние несколько месяцев по сравнению с III кварталом 2025 года увеличилась примерно вдвое.

Отметка в $400 — это текущая переломная точка: при её преодолении производители смартфонов либо повышают стоимость устройств, либо исключают их из модельного ряда. В этом году ожидается снижение продаж смартфонов стоимостью до $400 на 22 %, гласит прогноз Omdia. Покупатели бюджетных устройств очень чувствительны к перепадам цен, поэтому подорожание грозит значительным снижением спроса. «Судя по динамике цен на память в ближайшие кварталы, бюджетные продукты уже становятся нерентабельными и сталкиваются с высоким риском снижения спроса по мере дальнейшего роста розничных цен. В результате производители смартфонов в этом году проактивно и постепенно уходят из бюджетного сегмента», — отметили в Omdia. При этом поставки новых моделей стоимостью более $400 в этом году вырастут на 5,7 %.

Стремясь сократить издержки из-за подорожавшей памяти, производители Android-смартфонов начнут снижать их технические характеристики: уменьшать размеры дисплеев, использовать «более гибкие» конфигурации камер — сокращать число сенсоров и применять сенсоры меньшего размера; также чаще будут устанавливаться процессоры предыдущих поколений.