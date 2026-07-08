Microsoft начала больше использовать свои ИИ-модели в сервисах, чтобы меньше платить OpenAI и Anthropic

Затраты на искусственный интеллект продолжают расти, и компании ищут возможности сократить расходы. Вот и Microsoft начала развёртывать стратегию экономии, сократив присутствие моделей от OpenAI и Anthropic в своих сервисах в пользу систем собственной разработки.

В популярных программах Word и Excel для ответа на определённый процент запросов пользователей стали использоваться модели Microsoft MAI, обратило внимание Bloomberg. Ранее компания отмечала, что значительная часть приложений пакета Office 365 предлагает интеграцию с моделями и OpenAI, и Anthropic.

От моделей, разработанных партнёрами, Microsoft пока полностью избавляться не намерена, но всё чаще она стремится создавать собственные агентные решения. В июне на конференции Build компания объявила о запуске семи новых моделей семейства MAI, в том числе агента для написания программного кода и генератора изображений по текстовым запросам.

После непродолжительного всплеска стратегии «максимизации токенов» в отрасли ИИ стал наблюдаться откат — технологические компании начали экономить средства. Крупные игроки масштаба Amazon, Uber, Meta✴ и Accenture предприняли шаги по сокращению расходов. В Кремниевой долине некоторые компании из-за ценового шока начали внедрять ИИ-агентов на основе китайских моделей, несмотря на некоторые опасения по поводу безопасности.