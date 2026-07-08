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Anthropic выпустила Claude Cowork за пределы ПК — в мобильной и веб-версиях

Платформа на основе искусственного интеллекта Anthropic Claude Cowork начала работать на мобильных устройствах и в веб-версии. Первыми опробовать сервис в новом формате смогут подписчики тарифа Max, а «в ближайшие недели» он станет доступным для пользователей Claude и на других тарифных планах.

Источник изображения: claude.com

Источник изображения: claude.com

Первоначально сервис Claude Cowork был доступен только через десктопные приложения Claude для Apple macOS и Microsoft Windows; теперь поработать с ним можно на устройствах под управлением Apple iOS и Google Android. При этом «полный набор возможностей» Cowork остаётся только в десктопном варианте — это, в частности, касается доступа к локальным файлам.

Сеансы Cowork по умолчанию запускается в облаке, поэтому пользователи могут продолжать их на разных устройствах и запускать задачи в фоновом режиме, даже когда ПК отключён. В десктопном приложении по-прежнему есть возможность работать с локальными ресурсами, но можно переключаться между локальным и облачными режимами.

Запланированные задачи выполняются, даже если ни одно из устройств пользователя не подключено к Сети. Claude также может отправлять уведомления Cowork на смартфон пользователя, когда какая-либо задача готова для проверки или подтверждения. Вместе с запуском мобильной и веб-версий сервиса компания Anthropic продлила действие удвоенных лимитов Cowork до 5 августа.

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Теги: anthropic, cowork, ии
anthropic, cowork, ии
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