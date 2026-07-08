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Owlcat починила Warhammer 40,000: Rogue Trader на Switch 2 — все DLC для игры стали бесплатными

Вышедшая на исходе 2025 года версия партийной ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader для Nintendo Switch 2 разочаровала техническим состоянием, и разработчики из Owlcat Games без внимания это не оставили.

Источник изображений: Owlcat Games

Источник изображений: Owlcat Games

Напомним, на релизе Warhammer 40,000: Rogue Trader в издании для Nintendo Switch 2 страдала от большого количества багов разной степени тяжести, вылетов, нестабильной кадровой частоты и прочих технических проблем.

Накануне для порта вышел крупный патч, в котором Owlcat провела масштабную работу по оптимизации и стабилизации. Улучшения производительности продемонстрировали на примере пяти коротких роликов игрового процесса.

Стартовые проблемы Rogue Trader для Switch 2 объяснили неопытностью Owlcat в работе с платформой: «Мы недооценили связанные с этим технические сложности. В результате нам не удалось обеспечить надлежащий уровень качества».

«Нам потребовалось время, чтобы разобраться в причинах, пересмотреть подход к разработке и подготовить новую сборку, которая стала бы действительно существенным шагом вперёд», — объяснили в Owlcat.

В регионах, где DLC по закону не могут быть полностью бесплатными, их будут продавать по минимально возможной цене

В регионах, где DLC по закону не могут быть бесплатными, их будут продавать по минимально возможной цене

В качестве компенсации за негативный опыт все DLC для Rogue Trader на Switch 2 стали бесплатными, включая уже вышедшие (Void Shadows, Lex Imperialis) и будущие сюжетные аддоны (The Infinite Museion, Processional of the Damned).

Warhammer 40,000: Rogue Trader вышла 7 декабря 2023 года на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а в декабре 2025-го добралась до Switch 2. Игра продалась в количестве 2 млн копий и готовится к дебюту в рознице.

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Теги: warhammer 40,000: rogue trader, owlcat games, ролевая игра
warhammer 40,000: rogue trader, owlcat games, ролевая игра
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