Warhammer 40,000: Rogue Trader покорила новую вершину продаж, а скоро впервые появится на физических носителях

Вслед за неудачей лаунчера Owlcat Launcher студия Owlcat Games рассказала о новых успехах партийной ролевой игры во вселенной мрачного будущего Warhammer 40,000: Rogue Trader и анонсировала розничную версию проекта.

Как стало известно, спустя два с половиной года после релиза суммарные мировые продажи Warhammer 40,000: Rogue Trader на всех целевых платформах превысили два миллиона копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

«Это огромный, значимый рубеж, за который мы говорим огромное спасибо нашему сообществу. Без вас ничего из этого не было бы возможно. Император защищает!» — напомнили в Owlcat Games.

Что касается розничного издания, то 15 октября Warhammer 40,000: Rogue Trader впервые появится на физических носителях. Официальный геймплейный трейлер прилагается (см. видео ниже).

Розничная версия Warhammer 40,000: Rogue Trader выйдет в издании Voidfarer Edition (включает первый сезонный пропуск и ряд бонусов). Предзаказы стартовали на сайте Silver Lining — $60 для PS5 и $70 для Nintendo Switch 2.

Пользователям Rogue Trader достаётся роль вольного торговца в просторе Коронус. RPG предлагает влияние решений на мир, романы с компаньонами, кооператив на шестерых и поддержку русского языка.

Warhammer 40,000: Rogue Trader вышла 7 декабря 2023 года на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а прошлой зимой добралась до Switch 2. Игра получила три сюжетных дополнения — четвёртое на подходе.