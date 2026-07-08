Плоды ИИ-бума: производитель SSD и памяти Lexar предрёк рост прибыли на 60 000 % в первом полугодии

Китайская компания Shenzhen Longsys Electronics, которой принадлежит бренд памяти Lexar, объявила, что ожидает чистую прибыль в размере от $1,36 до $1,62 млрд (от 9,2 до 11 млрд юаней) за первое полугодие 2026 года. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года чистая прибыль компании составила всего $2,2 млн.

Прогнозируемый компанией невероятный рост на 61 818–73 636 % основан на оценке ожидаемой выручки в размере от $3,24 до $3,68 млрд (от 22 до 25 млрд юаней), что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель в $1,5 млрд, пишет издание South China Morning Post (SCMP).

Такой значительный рост объясняется возросшим спросом на чипы памяти и ограниченным объёмом кремниевых пластин для их производства на фоне глобального развития инфраструктуры искусственного интеллекта. По словам Longsys, компания подписала долгосрочные соглашения и меморандумы о взаимопонимании с мировыми поставщиками пластин памяти, чтобы обеспечить стабильность поставок.

Компания не сообщила, с какими именно поставщиками микросхем памяти для ОЗУ и SSD она заключила контракты, но, как отмечается, многие китайские производители памяти отказались от услуг трёх основных поставщиков — Micron, Samsung и SK hynix — в пользу отечественных производителей CXMT и YMTC. Американские производители модулей памяти и SSD, такие как Corsair, Dell и HP, также начали рассматривать этих производителей в качестве поставщиков микросхем. Даже Apple, которая раньше имела огромное влияние на своих поставщиков, начала лоббировать в Вашингтоне доступ к китайским чипам CXMT, поскольку южнокорейские компании Samsung и SK hynix заявляют, что дефицит памяти, обусловленный развитием искусственного интеллекта, может продлиться до 2027 года или даже дольше.

Беспрецедентный рост Longsys привёл к тому, что в минувшие выходные цена её акций на Шэньчжэньской фондовой бирже подскочила на 12,5 %, увеличившись более чем вдвое по сравнению с минимальным уровнем трёхмесячной давности. Помимо рекордной прибыли, компания также получила разрешение от китайских регулирующих органов привлечь до $544 млн (3,7 млрд юаней) за счёт частного размещения акций. Это позволит ей напрямую предлагать акции избранным инвесторам и финансировать исследования и разработки в области высокотехнологичных продуктов для хранения данных, в том числе решений для хранения данных на основе ИИ, контроллеров для ОЗУ и SSD и т. д.

Дефицит памяти и других микросхем наносит ущерб производителям персональных компьютеров и конечным потребителям. Согласно некоторым прогнозам, в этом году из-за дефицита памяти рынок персональных компьютеров сократится на 14 %. Поскольку рынок отчаянно нуждается в альтернативных поставщиках, китайские компании CXMT и YMTC, а также другие производители комплектующих, такие как Longsys и Biwin, пользуются возможностью бросить вызов признанным мировым брендам.