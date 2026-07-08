Patriot выпустила двухканальные комплекты памяти Viper Steel 5 Infinite DDR5-8000 ёмкостью до 96 Гбайт

Компания Patriot Memory представила двухканальные комплекты оперативной памяти Viper Steel 5 Infinite DDR5, предлагающие скорость до 8000 МТ/с. Они будут поставляться в конфигурациях объёмом от 32 (2 × 16) до 96 (2 × 48) Гбайт, в версиях с RGB-подсветкой и без неё.

Для новинок заявлена полная поддержка профилей разгона Intel XMP 3.0 и AMD EXPO (до 6400 МТ/с). Более подробную информацию о представленных новинках, в частности первичные тайминги, производитель не предоставил. Однако компания заявляет, что модули памяти производятся на базе вручную отобранных чипов памяти и других компонентов. То есть речь идёт о премиальном продукте.

Модули памяти Viper Steel 5 Infinite DDR5 оснащены металлическими радиаторами. Версии с RGB-подсветкой поддерживают управление ею через популярные утилиты от Asus, MSI, Gigabyte и ASRock.

На модули ОЗУ предоставляется ограниченная пожизненная гарантия производителя. Стоимость представленных комплектов производитель не сообщил.