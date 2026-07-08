Apple проиграла суд и не смогла отделаться от статуса «привратника» в Европе

Apple проиграла в Европе крупную апелляцию по антимонопольному делу согласно местному «Закону о цифровых рынках» (DMA). Все три иска американской компании отклонили и сохранили за ней обременительный статус «привратника».

Антимонопольный закон DMA вводит статус «привратника» для крупных технологических компаний, которые могут злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке в ущерб более мелким игрокам. Компания со статусом «привратника» обязывается принимать меры, чтобы облегчить конкуренцию другим участникам рынка.

Apple присвоили этот статус в отношении iOS в целом и App Store в частности. Компания полностью контролирует рынок приложений для iOS; ранее она препятствовала появлению альтернативных магазинов приложений, в результате чего могла диктовать свои условия, которые разработчики должны были принять. Рассматривался вопрос о присвоении Apple статуса «привратника» и в отношении iMessage, но инициативу отклонили из-за того, что большей популярностью в Европе пользуется WhatsApp, даже среди владельцев iPhone.

Компания обжаловала статус привратника в отношении iOS, App Store и всё-таки iMessage — видимо, чтобы предотвратить изменения статуса в отношении этого сервиса. Все аргументы компании были отклонены. «Общий суд Европейского союза отклонил действия Apple, связанные с её статусом „привратника“ в отношении App Store и iOS», — заявили в ведомстве и добавили, что действия компании в отношении iMessage неприемлемы.

Apple, вероятно, обжалует это решение в Суде Европейского союза, выступающем верховным в регионе. «Мы твердо убеждены, что полномочия DMA выходят за рамки законности и соразмерности, угрожая подорвать создававшиеся нами в течение десятилетий меры по защите конфиденциальности и безопасности и оставляя наших пользователей уязвимыми для новых угроз. Мы продолжим отстаивать инновации и конфиденциальность, которых заслуживают наши европейские клиенты», — заявили в Apple.