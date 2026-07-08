Долой пересветы и тусклые цвета: Google сделает HDR-видео одинаково красивым на разных Android-смартфонах

Среди множества новых функций в Google Android 17 значится функция, которая сделает просмотр HDR-видео более комфортным. Функция получила название Eclipsa Video, и она призвана сделать вывод картинки в HDR более однородным на разных дисплеях.

При показе HDR-видео интерпретация яркости и цветовой гаммы зачастую обеспечивается только аппаратной частью дисплея. Из-за этого одно и то же видео может казаться слишком ярким на одном экране и слишком тусклым или блёклым на другом. В Google Android 16 QPR1 Beta 1 появился ползунок «Улучшенная яркость HDR» (Enhanced HDR brightness), который позволял пользователям самим решать, насколько HDR-контент осветляет экран. Стандарт Eclipsa Video в Android 17 является попыткой решить проблему без ручного вмешательства.

Для этого в Eclipsa используется стандартный эталон «нормальной яркости» или «эталонный белый цвет HDR». Это позволяет обеспечить читаемость SDR-контента, текста и других элементов пользовательского интерфейса при воспроизведении HDR-видео. Используются адаптивные кривые усиления, то есть яркость HDR-видео регулируется в соответствии с возможностями дисплея. В Eclipsa Video применяются покадровые инструкции, которые гарантируют правильную отрисовку каждого видеокадра с точной цветопередачей и контрастом. Технология Eclipsa Video встроена в Android 17, то есть устройства под управлением этой платформы смогут в полной мере использовать этот стандарт для стабильного качества HDR-видео.