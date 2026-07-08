ИИ-помощник в «Яндекс Картах» поможет с планированием досуга и активностей

Встроенный в сервис «Яндекс Карты» помощник с искусственным интеллектом научился давать советы по поводу мест, подходящих для активного или культурного времяпрепровождения. Пользователи могут уточнять подходящие им критерии, такие как график работы заведения или наличие блюд в его меню.

В городе пользователь может рассчитывать на совет по поводу выставок, концертов или фестивалей; чат-бот подскажет, где находятся пляжи, бассейны или спортивные площадки. ИИ-помощник порекомендует, куда пользователь может сходить и что посмотреть. Он изучит и опишет, например, экспозицию в Третьяковской галерее, а также распишет программу концерта или фестиваля, которые интересуют пользователя.

Летом особенно актуальным становится досуг на улице. Чат-бот в «Яндекс Картах» окажется полезным и здесь — он расскажет о пляжах, местах для выезда на шашлыки, покажет открытые бассейны и спортивные площадки. Пользователю доступен поиск по определённым критериям — ИИ-помощник подберёт подходящие по графику работы заведения, в котором подают любимые блюда пользователя.

Аналогичным образом можно подобрать оптимальное место для отдыха компанией. Для этого достаточно в свободной форме описать чат-боту предпочтения каждого из друзей. ИИ изучит несколько тысяч отзывов в «Яндекс Картах», проанализирует сведения о заведениях и предоставит список наиболее подходящих.