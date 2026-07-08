Представлен стандарт VESA DisplayHDR True Black 1400 для флагманских OLED-дисплеев

Ассоциация по стандартизации видеоэлектроники (VESA) объявила о новой сертификации высшего уровня под названием DisplayHDR True Black 1400. Новый стандарт ориентирован на OLED-панели, используемые для профессиональной обработки HDR-контента и потребления высококачественного контента. Он повышает требования к пиковой и устойчивой яркости по сравнению с предыдущими уровнями True Black.

Спецификация требует от дисплея пиковой яркости не менее 1400 кд/м2 и общей (устойчивой) яркости экрана 700 кд/м2. Уровень чёрного должен оставаться на уровне 0,0005 кд/м2. Это сохраняет преимущество OLED в контрастности, одновременно обеспечивая более высокую устойчивую яркость, что было ключевым ограничением более ранних панелей.

VESA заявляет, что новый уровень DisplayHDR True Black 1400 основан на её системе тестирования DisplayHDR CTS 1.2. Она включает более строгую проверку точности цветопередачи, контрастности и уровня чёрного. Цель состоит в стандартизации производительности OLED-дисплеев высокого класса для обработки HDR-контента, просмотра контента и использования в условиях яркого освещения.

Первые продукты с сертификацией нового уровня VESA DisplayHDR True Black 1400 будут представлены на выставке Bilibili World 2026 в Шанхае 10–12 июля. По данным Lenovo, Yoga Pro 16 станет первым ноутбуком, соответствующим этой сертификации. Устройство оснащено панелью с пиковой яркостью 1400 кд/м2. Компания Samsung Display также подтвердила, что представит Tandem OLED-панели, разработанные в соответствии с новым стандартом.

VESA позиционирует DisplayHDR True Black 1400 как ответ на недавние улучшения OLED-технологии, такие как тандемные структуры. Они позволяют добиться более высокой яркости без ущерба для уровня чёрного, что позволит OLED-панелям ещё глубже проникнуть в профессиональные сценарии использования HDR.