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SpaceXAI выпустила мощную ИИ-модель Grok 4.5 — она тратит токены вдвое экономнее конкурентов и заточена на программирование

Компания SpaceXAI (бывшая xAI) представила большую языковую модель Grok 4.5, которую называет своей самой мощной разработкой на сегодняшний день. Новинка ориентирована прежде всего на разработчиков, инженеров и специалистов, работающих с техническими задачами. По словам компании, модель создавалась с прицелом на написание кода, агентные сценарии и повседневную интеллектуальную работу, а её обучение велось совместно с командой среды разработки Cursor.

Источник изображений: SpaceXAI

Источник изображений: SpaceXAI

Разработчики утверждают, что Grok 4.5 обучалась на данных из областей программирования, науки, инженерии и математики. Особое внимание при подготовке модели уделялось качеству обучающего набора: данные проходили фильтрацию, дедупликацию и отбор по тематическим направлениям. Для последующего обучения с подкреплением использовались сотни тысяч задач, связанных главным образом с разработкой программного обеспечения и другими техническими дисциплинами. По данным SpaceXAI, обучение проходило на десятках тысяч ускорителей Nvidia GB300.

В компании заявляют, что Grok 4.5 превосходит ряд ведущих моделей в инженерных тестах и занимает первое место в бенчмарке Harvey Legal Agent Benchmark, оценивающем выполнение офисных и юридических задач. В то же время приводимые сравнения основаны на внутренних измерениях SpaceXAI, поэтому их стоит воспринимать с соответственным уровнем скепсиса.

Одной из ключевых особенностей Grok 4.5 называется высокая производительность при генерации кода. По словам разработчиков, модель справляется как с отдельными задачами на Rust или C/C++, так и с созданием полноценных приложений по одному текстовому запросу. В качестве примера компания продемонстрировала интерактивную трёхмерную модель Солнечной системы, которую нейросеть сгенерировала самостоятельно по запросу: «Создай красивую симуляцию Вселенной и Солнечной системы. Симуляция должна иметь возможность ускорения с регулируемым временем, реалистичное движение, орбиты и звёзды. Используй Three.js. Оформи интерфейс (HUD) в стильном виде с соблюдением современных принципов дизайна».

SpaceXAI также делает акцент на эффективности новой модели. По её данным, Grok 4.5 работает со скоростью до 80 токенов в секунду и для решения задач использует в среднем примерно вдвое меньше токенов, чем конкурирующие модели. В качестве примера приводится тест SWE Bench Pro, где средний объём ответа нового Grok составил около 16 тыс. токенов против более чем 67 тыс. у флагманской Claude Opus 4.8.

Помимо программирования, Grok 4.5 интегрирована в сервис Grok Build, где может автоматически создавать сложные модели Excel с использованием данных из интернета, работать с многостраничными таблицами, а также формировать презентации PowerPoint и документы Word. Компания утверждает, что модель умеет строить диаграммы стандартными средствами PowerPoint и оформлять материалы без участия пользователя.

Grok 4.5 уже доступна в Grok Build и Cursor для всех тарифных планов, а также через API SpaceXAI. Стоимость использования Grok 4.5 через API составляет $2 за миллион входных токенов и $6 за миллион выходных. В Grok Build и Cursor модель временно доступна бесплатно. При этом в странах Евросоюза сервис пока недоступен — его запуск ожидается в середине июля.

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Теги: spacexai, grok 4.5, ии, llm
spacexai, grok 4.5, ии, llm
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